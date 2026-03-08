La feminización de los Mossos d'Esquadra alcanza máximos históricos con casi un 30% de mujeres

La feminización de los Mossos ha alcanzado máximos históricos con casi un 30% de mujeres. En concreto, de los 19.885 agentes, 4.953 son mujeres. El Departamento de Interior resaltó que es el nivel "más alto" registrado hasta ahora, y que es el cuerpo policial con mayor presencia femenina del Estado. Para la Conselleria, estas cifras "confirman la efectividad de las medidas impulsadas en el marco del Plan de Igualdad".

Por lo que respecta a los puestos de responsabilidad, también se registra una progresión "notable". Así, a finales de 2025, un 14,41% de los mandos eran mujeres, casi un punto más que en 2023. Además, se mantiene el récord alcanzado en 2024 con siete comisarias, que representan el 30% del total.

La Conselleria de Interior ha destacado que, desde 2022, el sistema de reserva de plazas aplicado a las convocatorias de acceso y promoción se ha convertido en una de las medidas más decisivas del Plan de Igualdad para incrementar la incorporación de mujeres al cuerpo.

El nuevo modelo incluye también la transformación de los procesos selectivos para eliminar sesgos de género y asegurar la igualdad real de oportunidades. "Estos avances se añaden el fomento del liderazgo femenino y la territorialización de las convocatorias de ascenso, que facilitan una progresión profesional más equitativa y compatible con la conciliación", según el Departament.

De hecho, el porcentaje de mujeres candidatas ha pasado del 30% en 2021 al 35% registrado en 2025. Además, en las promociones más recientes con reserva de plazas se ha superado por primera vez al 40% de mujeres que finalmente acceden al cuerpo.

Para la Conselleria, los datos de 2025 "confirman que la feminización avanza de forma sostenida" y que el modelo implantado "acelera el cambio". "Todo ello sitúa a los Mossos d'Esquadra como un referente en presencia femenina dentro de los cuerpos policiales del Estado".