Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
El responsable tenía trabajadores sin contrato e imponía jornadas de 90 horas semanales por solo 850 euros al mes
Los Mossos d'Esquadra han detenido al propietario de una empresa de servicios de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar (Maresme) por explotación laboral, falsedad documental y contratación irregular.
El arrestado, de 47 años y vecino de Blanes (Selva), contaba con varios trabajadores sin contrato, otros empleados estaban contratados con documentación de otras personas, y les imponía jornadas de trabajo de 90 horas semanales de media por solo 850 euros al mes.
Los Mossos también han denunciado a tres de sus trabajadoras por los mismos hechos. La empresa de Malgrat de Mar prestaba servicios a varios municipios tanto de la provincia de Barcelona como de la de Girona, entre ellos Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva y Fogars.
Irregularidades detectadas
Los investigadores detectaron irregularidades el 27 de junio, al solicitar a la empresa el horario de uno de sus trabajadores en el marco de una investigación policial. El propietario informó a los agentes de que el empleado había trabajado con normalidad esa semana y les mostró su contrato laboral, algo imposible, ya que el trabajador había sido detenido.
Ante esta irregularidad, los Mossos contactaron con la Inspección de Trabajo de la Generalitat, y el 24 de julio se llevó a cabo una entrada y registro conjunto en la empresa. En la inspección se detectaron 9 trabajadores que carecían de documentos de identificación o bien se acreditaban con copias de documentos pertenecientes a otras personas.
Una vez correctamente identificadas, las autoridades contactaron con la Policía Nacional, que confirmó que se encontraban en situación irregular en España.
Tras tomar declaración a estas personas, los investigadores detectaron una posible situación de explotación laboral que se repetía en los 9 trabajadores identificados. Muchos de ellos empezaban a trabajar sin contrato y, pasado un tiempo, la empresa les pedía que aportaran algún documento de una persona que residiera legalmente en España para formalizar un contrato laboral. A otros trabajadores, directamente, se les hacía un contrato utilizando los datos de otra persona.
El propietario y tres trabajadoras, denunciadas
En todos los casos, los empleados cobraban menos de lo que figuraba en su contrato, trabajaban más horas de las estipuladas y no disponían de los días de descanso obligatorios.
De hecho, la empresa se aprovechaba de la vulnerabilidad de estos trabajadores haciéndoles trabajar una media de 90 horas semanales por aproximadamente 850 euros al mes.
El día siguiente a la inspección del 24 de julio, la empresa notificó a casi una veintena de trabajadores con contratos irregulares que no volvieran a trabajar. El propietario fue detenido el 6 de agosto por delitos contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental, y tres trabajadoras de la empresa fueron denunciadas por estos mismos hechos.
