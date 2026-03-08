China puede rechazar a españoles si el viaje supera esta duración: cómo evitarlo

El Gobierno de China mantiene la facilidad de entrada para turismo, negocios o visitas familiares, siempre que la estancia no supere el plazo permitido. Excederlo puede conllevar problemas en el control fronterizo y posibles sanciones.

Cada vez más viajeros españoles ponen la mirada en Asia, ya sea para hacer turismo, por cuestiones profesionales o para visitar familiares y amigos. En este contexto, China continúa permitiendo la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte ordinario español, pero recuerda que la medida tiene condiciones claras: la permanencia no puede superar los 30 días.

La prórroga se anunció el 3 de noviembre de 2025 y se aplica durante 2026. Según recoge el Ministerio de Asuntos Exteriores, “China ha decidido prorrogar su política unilateral de exención de visado para los españoles hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026”.

En la práctica, esto significa que, hasta esa fecha, los ciudadanos españoles pueden viajar sin visado para hacer turismo, realizar actividades comerciales, visitar familiares o amigos, participar en intercambios o hacer escala, siempre que la estancia no supere el límite establecido.

El plazo es clave: 30 días como máximo

El punto determinante es la duración del viaje. El límite son 30 días, y la propia información oficial insiste en que “las personas que no cumplan estos criterios deberán obtener un visado válido antes de entrar en el país”.

Esto implica que quien tenga previsto quedarse más tiempo - o quiera estudiar o trabajar de manera estable - debe tramitar el visado antes de viajar. De lo contrario, puede encontrarse con dificultades en el control de entrada e incluso con una denegación de acceso.

Obligación de registrarse si se aloja en un domicilio particular

Más allá del visado, el Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda otro requisito importante para quien se aloje en una vivienda privada en la China continental: es necesario registrarse en la comisaría de policía más cercana dentro de las primeras 24 horas tras la entrada en el país.

No obstante, el plazo cambia en función del lugar: en zonas rurales se dispone de 72 horas. Además, si la persona cambia de alojamiento, debe volver a realizar el registro.

En algunas grandes ciudades, como Shanghái, este trámite puede hacerse por internet, lo que simplifica el proceso.

Consecuencias si no se cumplen los trámites

Las autoridades españolas también advierten de que no realizar este registro no es un simple detalle administrativo. Según el aviso, “no hacerlo no solo supone un incumplimiento de la ley, sino que también podría conllevar consecuencias serias, como multas, complicaciones en futuras visitas a China o incluso la retención por parte de la policía”.