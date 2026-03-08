Límite migratorio
China puede rechazar a españoles si el viaje supera esta duración: cómo evitarlo
El país asiático amplía la norma hasta finales de 2026, pero advierte que exceder el límite puede acabar en una denegación de entrada y posibles multas
Una española alucina tras recibir su primera factura de agua y luz en China
Joan Soler
El Gobierno de China mantiene la facilidad de entrada para turismo, negocios o visitas familiares, siempre que la estancia no supere el plazo permitido. Excederlo puede conllevar problemas en el control fronterizo y posibles sanciones.
Cada vez más viajeros españoles ponen la mirada en Asia, ya sea para hacer turismo, por cuestiones profesionales o para visitar familiares y amigos. En este contexto, China continúa permitiendo la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte ordinario español, pero recuerda que la medida tiene condiciones claras: la permanencia no puede superar los 30 días.
La prórroga se anunció el 3 de noviembre de 2025 y se aplica durante 2026. Según recoge el Ministerio de Asuntos Exteriores, “China ha decidido prorrogar su política unilateral de exención de visado para los españoles hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026”.
En la práctica, esto significa que, hasta esa fecha, los ciudadanos españoles pueden viajar sin visado para hacer turismo, realizar actividades comerciales, visitar familiares o amigos, participar en intercambios o hacer escala, siempre que la estancia no supere el límite establecido.
El plazo es clave: 30 días como máximo
El punto determinante es la duración del viaje. El límite son 30 días, y la propia información oficial insiste en que “las personas que no cumplan estos criterios deberán obtener un visado válido antes de entrar en el país”.
Esto implica que quien tenga previsto quedarse más tiempo - o quiera estudiar o trabajar de manera estable - debe tramitar el visado antes de viajar. De lo contrario, puede encontrarse con dificultades en el control de entrada e incluso con una denegación de acceso.
Obligación de registrarse si se aloja en un domicilio particular
Más allá del visado, el Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda otro requisito importante para quien se aloje en una vivienda privada en la China continental: es necesario registrarse en la comisaría de policía más cercana dentro de las primeras 24 horas tras la entrada en el país.
No obstante, el plazo cambia en función del lugar: en zonas rurales se dispone de 72 horas. Además, si la persona cambia de alojamiento, debe volver a realizar el registro.
En algunas grandes ciudades, como Shanghái, este trámite puede hacerse por internet, lo que simplifica el proceso.
Consecuencias si no se cumplen los trámites
Las autoridades españolas también advierten de que no realizar este registro no es un simple detalle administrativo. Según el aviso, “no hacerlo no solo supone un incumplimiento de la ley, sino que también podría conllevar consecuencias serias, como multas, complicaciones en futuras visitas a China o incluso la retención por parte de la policía”.
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
- La NASA cambia el rumbo de un asteroide y da un paso clave para defender la Tierra
- Estado de los embalses hoy, 7 de marzo en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona
- La ley es más exigente con la temperatura en las granjas que en las aulas: 'Son más importantes los pollos que los niños