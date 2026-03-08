Los nuevos 91 jueces que llegarán a Catalunya se distribuirán en 31 localidades de todo el territorio

Los 91 jueces que llegarán a Catalunya en 2026 se distribuirán entre 31 localidades de todo el territorio catalán, aunque la mayor concentración, debido al volumen de trabajo y al número de pleitos, será en la ciudad de Barcelona (17) y en las poblaciones colindantes, según la propuesta remitida por la Conselleria de Justícia al Ministerio de Justicia. La creación de estas plazas fue anunciada por el mismo ministerio a finales de enero, en el marco del proyecto de real decreto para la creación de 500 unidades en todo el Estado. Una de las novedades es que, al menos en la comunidad catalana, algunos órganos judiciales que hasta ahora eran mixtos, es decir, que tramitaban casos civiles y penales, se desdoblarán y separarán, con lo que habrá un juez para cada especialidad. Este sistema se aplicará en ocho localidades: Arenys de Mar, Cerdanyola, Figueres, Manresa, Gavà, Rubí, Vilanova i la Geltrú y El Vendrell.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha subrayado el impacto que tendrá este refuerzo en el funcionamiento de la justicia: “Esto tiene que permitir ganar eficiencia y que la ciudadanía note que la justicia es más ágil y rápida. Estas 91 nuevas unidades judiciales permitirán acortar los tiempos de la justicia y, por lo tanto, hacer un mejor servicio público de la justicia en todas las jurisdicciones y en todo el territorio”. Catalunya pasará de tener 871 jueces a 962. El pasado febrero, ERC llegó a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para crear otras 90 nuevas plazas de jueces en Catalunya para el próximo año, con lo que la planta judicial superará los 1.000 jueces cuando termine la presente legislatura.

Imagen que representa a nuevos jueces.

La idea es poder descongestionar los actuales órganos judiciales. Los datos revelan que, con la incorporación de estos togados, se avanzará a la media estatal de12,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Catalunya será este año de 11,6, lo que supone 0,9 puntos porcentuales por debajo. El número de asuntos continúa creciendo. En 2025, según datos de la Generalitat, se resolvieron casi 1,3 millones de asuntos y la previsión es que, con las nuevas plazas judiciales, esta cifra alcance los 1,4 millones en 2026 (132.521 más, un 10,4% más). El año pasado, cada juez resolvió una media de 1.456 casos, según la Conselleria de Justícia, una cifra que refleja la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales.

Del penal, al civil y laboral

Los 91 nuevos jueces que estarán destinados a Catalunya no solo se repartirán por todo el territorio, sino también en las diferentes jurisdicciones, desde penal, hasta civil, mercantil o laboral, según la propuesta remitida por la Generalitat al Ministerio de Justicia, que es quien deberá dar, al final, su visto bueno. Y no solo se distribuirán en tribunales de instancia, sino en las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Conselleria de Justícia subraya que la propuesta de distribución es "exactamente" la misma que ha formulado el TSJC. Las dos instituciones han trabajado de forma conjunta para analizar las necesidades y consensuar un solo plan. En la propuesta remitida al Ministerio de Justicia tan solo se han efectuado algunos "matices" para garantizar una distribución equilibrada. Este refuerzo irá acompañado de la creación de 300 nuevas plazas de funcionarios de justicia.

Para redactar el documento, la Conselleria ha tenido en cuenta varios criterios, como la carga de trabajo (entrada de casos al año), el nivel de pendencia, es decir, la relación entre asuntos pendientes y resueltos, el equilibrio territorial y la disponibilidad de espacios, así como las necesidades de adecuación de infraestructuras judiciales. La finalidad es reforzar los órganos judiciales que sufren una mayor presión. Según las estimaciones del Govern, sería necesario hacer obras en 21 edificios judiciales; en otros 13 se haría alguna obra menor, y en 12 solo se redistribuiría el espacio. En la ciudad de Barcelona es importante la incorporación de dos jueces que se encargarán de la ejecución de las sentencias.

"Hasta ahora nos habíamos centrado sobre todo en reforzar el ámbito penal de Barcelona por motivos de urgencia y necesidad. Ahora, con esta nueva hornada de 91 jueces, hemos ajustado la propuesta de manera que se refuerzan todas las jurisdicciones: salimos del ámbito penal y vamos al ámbito civil, mercantil, familiar... También proponemos una distribución equilibrada territorialmente: salimos de Barcelona y se beneficia el conjunto del territorio", ha asegurado el conseller Ramon Espadaler.