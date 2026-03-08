Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

Efectivos de los Bomberos buscan el conductor de una furgoneta arrastrada por la riera Giola en Llinars del Vallès, 6 de marzo 2026

Efectivos de los Bomberos buscan el conductor de una furgoneta arrastrada por la riera Giola en Llinars del Vallès, 6 de marzo 2026 / Bombers de la Generalitat / ACN

Jordi Grífol

Jordi Grífol

El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, obligó a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya este fin de semana. El viernes, en pleno temporal de lluvia, un hombre se vio arrastrado por una riera en Llinars del Vallès con su coche y desapareció hasta que este domingo los Bombers han localizado un cadáver en el cauce del río Mogent.

Sigue en este directo la última hora del tiempo y del hombre desaparecido en la riera de Llinars.

DIRECTO | Localizado un cadáver en la riera de Llinars donde desapareció el conductor de una furgoneta

Un juzgado de Málaga confirma el derecho de los abuelos a tener relación con sus nietos

Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda

La vivienda y Palestina irrumpen en la manifestación del 8M multitudinaria de Barcelona

DIRECTO | Miles de mujeres se manifiestan en Barcelona para reivindicar la lucha feminista

El alimento que recomienda el cardiólogo Aurelio Rojas para reducir el riesgo de infarto

La jueza cita como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 sobre la pasarela accidentada en Santander

China puede rechazar a españoles si el viaje supera esta duración: cómo evitarlo

