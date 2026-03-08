En Directo
Impacto de las lluvias
Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona
Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, obligó a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya este fin de semana. El viernes, en pleno temporal de lluvia, un hombre se vio arrastrado por una riera en Llinars del Vallès con su coche y desapareció hasta que este domingo los Bombers han localizado un cadáver en el cauce del río Mogent.
Sigue en este directo la última hora del tiempo y del hombre desaparecido en la riera de Llinars.
Illa lamenta la muerte de un hombre en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona)
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de un hombre en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), después de que este domingo al mediodía Bombers haya encontrado un cuerpo sin vida, a la espera de identificar si se trata del hombre desaparecido el viernes tras ser arrastrado por el agua cuando circulaba con su furgoneta.
En un apunte en X este domingo recogido por Europa Press, ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima y ha agradecido a los servicios de emergencia el trabajo realizado durante los últimos días.
Los bomberos han explicado que han encontrado el cuerpo en el margen izquierdo del río, a unos 400 metros del punto donde se encontraba el vehículo del hombre desaparecido, que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros .
La disminución del caudal ha facilitado las tareas de rastreo
Esta mañana, la disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua han facilitado las tareas de rastreo y han permitido intensificar la búsqueda en el cauce, desde el punto donde el vehículo fue arrastrado hasta la presa situada entre Montmeló y Llinars del Vallès, un tramo de unos 16 kilómetros. Y, a las 11.34 horas, un equipo de bomberos ha podido visualizar un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.
Apoyo psicológico para atender a los familiares
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado apoyo psicológico para atender a los familiares del conductor de la furgoneta desaparecido el viernes mientras se trabaja para identificar y confirmar si se trata del cuerpo aparecido sin vida en el río Mogent.
El operativo de búsqueda de los Bombers de la Generalitat, coordinado desde el centro de mando establecido junto a la escuela Ginebró de Llinars del Vallès, se inició el viernes a las 14.32 horas, cuando se recibió el aviso.
Cada día se han movilizado unos 40 efectivos de los bomberos con una veintena de dotaciones, entre ellos el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), tanto subacuáticos como de montaña, el Grup Caní de Recerca (GRCR), con perros de rastreo y de venteo, el equipo de drones y un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos, efectivos del Grup Operatiu de Suport (GROS) y del Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Además, durante el operativo, también han colaborado submarinistas de Bombers de Barcelona y Salvamento Marítimo, Mossos d’Esquadra, Policía Local y el Ayuntamiento de Llinars del Vallès.
Localizado un cadáver en la riera de Llinars a la espera de su identificación
Los equipos de emergencias que desde el viernes buscaban a un hombre arrastrado por el agua, en pleno temporal de lluvia, por una riera en Llinars del Vallès (Barcelona) han localizado el cadáver en el cauce del río Mogent.
Los Bombers de la Generalitat han informado de que, a falta de confirmación de la identidad del cuerpo hallado en el río, todos los indicios apuntan a que se trata del hombre de 69 años que desapreció el viernes, sobre las dos de la tarde, cuando su coche fue arrastrado por el agua de una riera.
El vehículo fue encontrado poco después a un kilómetro y medio, aproximadamente, del lugar en el que fue alcanzado por la corriente, pero en su interior no se encontraba el hombre.
La víctima, de 69 años y vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), llamó desde el interior del coche a un familiar para pedir ayuda antes de desaparecer en el cauce del río Mogent.
La búsqueda del desaparecido en Llinars seguirá de noche aunque no hay indicios de él
La búsqueda del desaparecido el viernes en Llinars del Vallès (Barcelona) seguirá durante la noche de este sábado, ajustado a las condiciones de luz, y el domingo se retomará con la cantidad de efectivos que la luz permite.
El subinspector de Bombers de la Generalitat Héctor Serrat ha declarado a los periodistas poco antes de las 19.00 en el lugar que durante la noche se pasará de los 45 efectivos de la tarde a unos 15 y que no hay pistas del hombre: "No hemos encontrado indicios".
"Uno de los objetivos era ver si bajo la furgoneta había algún indicio: desafortunadamente no hemos encontrado nada", ha explicado.
Piden "precaución" en el Foix
La Agència Catala de l'Aigua está aliberando el desembalse del Foix que "salen a río a través del aliviadero" y pide "precacuión" en las próximas horas.
Submarinistas de Bombers de Barcelona se unen al dispositivo para buscar al desaparecido en Llinars
Un grupo de submarinistas del cuerpo de Bombers de Barcelona se han unido este sábado al dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), que lidera Bombers de la Generalitat.
Concretamente, estos efectivos revisarán los dos lechos entre la desembocadura hasta la carretera C-31, si bien el cuerpo de la Generalitat peina la zona con sus helicópteros en un radio de 30 kilómetros hasta la desembocadura del río en el mar.
La CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces y barrancos en comarcas del Ebre en Tarragona
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este sábado puedan producirse "crecidas súbitas, aisladas y no generalizadas" en barrancos y cuencas menores con un tiempo de concentración inferior a 3 horas en aquellos puntos donde se produzcan precipitaciones intensas en comarcas de Terres de L'Ebre en la provincia de Tarragona, así como en Castellón.
Concretamente, se refiere al tercio sur de Tarragona (río Algàs en la Terra Alta), así como barrancos y rieras de las comarcas del Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià, es decir, en aguas abajo del embalse de Flix, informa la CHE en un comunicado.
Por ello, recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, asñi como en la página web de la CHE.
Amplían hasta el mar la búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès
Los equipos de emergencias que buscan a un hombre desaparecido este viernes, en pleno temporal de lluvias, en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), han ampliado hasta el mar los trabajos de rastreo, por lo que trabajan en un tramo de casi cuarenta kilómetros.
El subinspector de los Bombers de la Generalitat, Héctor Serrat, en declaraciones a los periodistas en la zona de búsqueda, ha explicado esos trabajos ya que no descartan la hipótesis de que, por la fuerza del agua, el hombre hubiera sido arrastrado hasta el mar.
Continúa el tiempo revuelto, con lluvias sobre todo en Cantabria, Tarragona y Castellón
El tiempo revuelto persiste este sábado en la península y en Baleares, bajo la influencia de una dana, con cielos nubosos y cubiertos, y lluvias casi generalizadas, más abundantes en zonas de Cantabria, Tarragona o Castellón. Aquí la precipitación acumulada en una hora será de al menos 15/20 litros por metro cuadrado.
Si bien el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es mejor que el de ayer, aún algunos puntos continúan en alerta amarilla (peligro bajo), tanto por lluvias como por nieve.
