Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

Apoyo psicológico para atender a los familiares

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado apoyo psicológico para atender a los familiares del conductor de la furgoneta desaparecido el viernes mientras se trabaja para identificar y confirmar si se trata del cuerpo aparecido sin vida en el río Mogent.

El operativo de búsqueda de los Bombers de la Generalitat, coordinado desde el centro de mando establecido junto a la escuela Ginebró de Llinars del Vallès, se inició el viernes a las 14.32 horas, cuando se recibió el aviso.

Cada día se han movilizado unos 40 efectivos de los bomberos con una veintena de dotaciones, entre ellos el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), tanto subacuáticos como de montaña, el Grup Caní de Recerca (GRCR), con perros de rastreo y de venteo, el equipo de drones y un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos, efectivos del Grup Operatiu de Suport (GROS) y del Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Además, durante el operativo, también han colaborado submarinistas de Bombers de Barcelona y Salvamento Marítimo, Mossos d’Esquadra, Policía Local y el Ayuntamiento de Llinars del Vallès.

Esta mañana, la disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua han facilitado las tareas de rastreo y han permitido intensificar la búsqueda en el cauce, desde el punto donde el vehículo fue arrastrado hasta la presa situada entre Montmeló y Llinars del Vallès, un tramo de unos 16 kilómetros. Y, a las 11.34 horas, un equipo de bomberos ha podido visualizar un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.