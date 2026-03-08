¿Cuál es el apellido más común en Barcelona? Más de 63.000 personas lo tienen

El apellido actualmente no es más que una simple herencia por parte de los padres, pero no siempre ha sido así. En la antigüedad, el apellido significaba mucho para las familias que luchaban por defender su honor. Los apellidos en España en gran parte se han originado por filiación, por ejemplo, Fernández significa hijo de Fernando.

El Ayuntamiento de Barcelona publica un listado de los apellidos de la población de Barcelona según el Padrón Municipal de Habitantes. Los apellidos se agrupan según consten en el primer apellido, segundo apellido o ambos y solamente se consideran los primeros 3.000 apellidos más frecuentes de la ciudad.

Apellido más común

En el listado del 2025 publicado en la web de Open Data BCN, se puede observar que, al igual que en el 2024, el apellido García ha quedado muy por encima del resto. Más de 62.000 personas tienen el apellido García en Barcelona. 31.418 personas lo tienen como segundo apellido, mientras que es el primer apellido de 30.644 personas más.

El segundo lugar de la lista lo ocupa el apellido Martínez, con 43.926 personas empadronadas, repartiéndose en 22.174 personas que lo usan como primer apellido y 21.752 más que lo usan como segundo apellido. El podio lo completan los López, que se quedan muy cerca del segundo puesto, con 43.239 habitantes.

Tradición española

Cerca de este podio quedan muchos apellidos los cuales siguen la tradición de terminar en -ez por filiación. Estos son: Rodríguez, Pérez, González, Fernández y Sánchez, entre otros.

Siendo datos de la ciudad de Barcelona, el primer apellido con un origen claramente catalán no aparece hasta el puesto número 25. Este apellido es Ferrer y cuenta con 6.691 personas usándolo, seguido de Martí, con 5.589 empadronados. El primer apellido extranjero que aparece es Singh, con 2.835 habitantes, mientras que Ali cuenta con 2.589.