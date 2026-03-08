65 millones
Se amplía el presupuesto para subvencionar entidades y ayuntamientos que compren viviendas para destinarlas a alquiler social
También aumenta en 100 millones de euros los créditos del ICF para facilitar las adquisiciones por tanteo y retracto
La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes
La Agencia de la Vivienda ha ampliado en cerca de 65 millones el presupuesto destinado a subvencionar la bonificación de parte de los intereses a los ayuntamientos, promotores públicos y entidades sociales que han comprado viviendas para destinarlos a alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto.
Esta subida se suma al incremento de 100 millones de euros de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por adquisiciones de inmuebles, también por tanteo y retracto. El Govern ha destacado que el objetivo de estas dos medidas "es captar viviendas para destinarlas a alquiler asequible para familias y personas con dificultades de acceso a la vivienda".
Con la bonificación de dos puntos porcentuales de los créditos del ICF, la Agencia de la Vivienda de Catalunya mejora las condiciones para garantizar la viabilidad de las operaciones y acelerar el impacto social de la adquisición de viviendas destinadas a alquiler social por parte de ayuntamientos, promotores públicos, entidades del tercer sector o promotores sociales.
El derecho de tanteo y retracto permite que, cuando una vivienda o un conjunto de viviendas se pongan a la venta en determinadas circunstancias previstas por la ley, la Administración tenga prioridad de compra.
Este instrumento se ha visto ampliado y reforzado normativamente con la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo, ya que, más allá de la movilización de viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, posibilita ejercer este derecho en cualquier transmisión de vivienda situada en una zona declarada mercado residencial tensionado que sea propiedad de un gran tenedor.
