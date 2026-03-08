8M, en directo: última hora de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer 2026

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres volverán a tomar las calles de las principales ciudades de toda España para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres.

En Barcelona, tal como ocurrió en 2025, se organizan dos grandes manifestaciones de manera separada debido a las discrepancias que persisten entre grupos feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque ambas marchas, que comenzarán a partir de las 11:30h y 12h, mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Sigue el minuto a minuto de las movilizaciones y de la jornada del 8M desde EL PERIÓDICO.

Expertas alertan de que el sesgo de género se mantiene en los grados universitarios pese al repunte de chicas en estudios STEAM Expertas alertan de que el sesgo de género se mantiene en la elección de los estudios universitarios, y lo relacionan con la existencia de determinados patrones sociales muy marcados y las dificultades para romperlos. Sí que se ha producido durante la última década un repunte de chicas en estudios masculinizados, como Física o algunas ingenierías, como la informática o la mecánica. Se trata de una de las conclusiones de los datos de estudiantes por género en las ocho universidades públicas de Cataluña obtenidos y analizados por la ACN. Es un pequeño incremento que no tiene correspondencia con los grados feminizados. En los estudios relacionados con los cuidados, como Psicología, Medicina o Educación Infantil, se ve todavía menos cambio en la presencia mayoritaria de mujeres.

Helena López La igualdad a los 20 años: "Hay que unir fuerzas para los duros tiempos que vienen" EL PERIÓDICO reúne a cuatro jóvenes de la generación 8M para conversar sobre los avances vividos en la igualdad en la última década, de La Manada al caso Pelicot, y los no pocos retos pendientes para la próxima. "El 8M es un día para celebrar lo logrado, pero no hay que olvidar que la lucha continúa", afirman estos jóvenes de entre 21 y 25 años.

Los Mossos registraron 27.800 denuncias por violencia machista en 2025 y aumentaron un 26% las protecciones a mujeres Los Mossos d'Esquadra registraron a lo largo de 2025 un total de 27.763 denuncias relacionadas con violencias machistas en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar y en relación a las violencias sexuales. Son datos que para la policía catalana evidencian la "persistencia y gravedad" del fenómeno y ponen de manifiesto la necesidad de "continuar reforzando los mecanismos de prevención, detección, denuncia, protección y acompañamiento a las víctimas y a su entorno". Según un comunicado de los Mossos coincidiendo con el 8-M, el Día Internacional de la Mujer, a día de hoy los grupos de atención a la víctima de la policía catalana realizan el seguimiento de 24.044 víctimas, de las cuales un 76,14% disponen de una medida judicial de protección vigente. En el ámbito de la protección, en 2025 los Mossos activaron 1.471 protecciones policiales, lo que supuso un aumento del 26,3% respecto al año anterior.

Sabina Feijóo Macedo La igualdad de género en España avanza, pero el país tardará 36 años en cerrar la brecha La igualdad de género avanza en España, pero a un ritmo mucho más lento de lo esperado. El país ha alcanzado el 65,9% de paridad, según el último índice ClosinGap. Aun así, harán falta 36 años para cerrar la brecha entre mujeres y hombres. Y, ¿por qué avanza tan lento? Pues porque cuando se observa quién está detrás de ese empuje, el foco recae sobre el sector público, que avanza a un mayor ritmo que el sector privado. Con motivo del 8M, Día Internaional de la Mujer, estas son las principales conclusiones del cuarto Índice ClosinGap, elaborado por 14 grandes empresas españolas junto con la consultora PwC, que cuantifica la evolución de la igualdad de género a través de cinco grandes categorías: Empleo, Educación, Conciliación, Digitalización y Salud y Bienestar. Así, si el índice, que entiende el 100% como igualdad plena, refleja una brecha del 34,1% por cerrar.

Laura Estirado Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: "Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única" Entre un 30% y un 40% de las mujeres sufrirá algún tipo de alopecia a lo largo de su vida. Entre un 1% y un 2% tendrá alopecia areata, una enfermedad autoinmune que puede provocar la pérdida total del cabello -incluidas cejas y pestañas- y que no distingue de edad: también afecta a niñas y niños. El dato dibuja una realidad masiva y, sin embargo, invisible, o, al menos, que aún se trata de esconder. Dos libros y un documental arrojan luz por primera vez sobre una realidad que aún viven con ansiedad, en algún momento de su vida, casi el 40% de las mujeres. Lea aquí el reportaje.

Manifestación del Moviment Feminista de Barcelona Por otro lado, el Moviment Feminista de Barcelona organiza otra manifestación que comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Catalunya. En su convocatoria, destacan que buscan denunciar la violencia machista en todas sus formas, la explotación de los cuerpos, del tiempo y del trabajo, y defender que los derechos de las mujeres no se negocian mientras crecen las desigualdades. En este caso, ponen el foco en la fuerza de la unidad de las mujeres: “Salimos con energía, unidad y conciencia. Porque somos red. Porque somos lucha. Porque, cuando las mujeres nos organizamos, la historia se mueve", han reivindicado en sus canales oficiales.

Manifestación unitaria: Assemblea 8M La primera manifestación, organizada por la Assemblea 8M, comenzará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia. La marcha recorrerá el paseo de Gràcia, desviándose por la ronda Sant Pere antes de llegar a la Plaza de Catalunya, para continuar hasta el Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final en el paseo de Lluís Companys. Este año, la organización pone el foco en la crisis social, económica y política que hay a nivel global. Desde la Assemblea 8M han subrayado que esta movilización pretende enfrentar “el avance de la extrema derecha, el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQA+fobia a escala global”. También denuncian las políticas represivas y antimigratorias, el aumento del militarismo y los conflictos armados, y alertan sobre la crisis de cuidados, la precarización laboral y la feminización de la pobreza.