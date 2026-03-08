Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8M, en directo: última hora de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer 2026

MULTIMEDIA | De La Manada al caso Pelicot: 10 conquistas (y cuentas pendientes) de una década de revuelta feminista

Manifestación del 8M en Barcelona este año.

Manifestación del 8M en Barcelona este año. / Jordi Otix

Jordi Grífol

Daniela Cabeza

Barcelona
Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres volverán a tomar las calles de las principales ciudades de toda España para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres. 

En Barcelona, tal como ocurrió en 2025, se organizan dos grandes manifestaciones de manera separada debido a las discrepancias que persisten entre grupos feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque ambas marchas, que comenzarán a partir de las 11:30h y 12h, mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Sigue el minuto a minuto de las movilizaciones y de la jornada del 8M desde EL PERIÓDICO.

Actualizar
Helena López

Helena López

La igualdad a los 20 años: "Hay que unir fuerzas para los duros tiempos que vienen"

EL PERIÓDICO reúne a cuatro jóvenes de la generación 8M para conversar sobre los avances vividos en la igualdad en la última década, de La Manada al caso Pelicot, y los no pocos retos pendientes para la próxima. "El 8M es un día para celebrar lo logrado, pero no hay que olvidar que la lucha continúa", afirman estos jóvenes de entre 21 y 25 años.

Manifestación del Moviment Feminista de Barcelona

Por otro lado, el Moviment Feminista de Barcelona organiza otra manifestación que comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Catalunya.

En su convocatoria, destacan que buscan denunciar la violencia machista en todas sus formas, la explotación de los cuerpos, del tiempo y del trabajo, y defender que los derechos de las mujeres no se negocian mientras crecen las desigualdades.

En este caso, ponen el foco en la fuerza de la unidad de las mujeres: “Salimos con energía, unidad y conciencia. Porque somos red. Porque somos lucha. Porque, cuando las mujeres nos organizamos, la historia se mueve", han reivindicado en sus canales oficiales.

Manifestación unitaria: Assemblea 8M

La primera manifestación, organizada por la Assemblea 8M, comenzará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia. La marcha recorrerá el paseo de Gràcia, desviándose por la ronda Sant Pere antes de llegar a la Plaza de Catalunya, para continuar hasta el Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final en el paseo de Lluís Companys. Este año, la organización pone el foco en la crisis social, económica y política que hay a nivel global.

Desde la Assemblea 8M han subrayado que esta movilización pretende enfrentar “el avance de la extrema derecha, el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQA+fobia a escala global”. También denuncian las políticas represivas y antimigratorias, el aumento del militarismo y los conflictos armados, y alertan sobre la crisis de cuidados, la precarización laboral y la feminización de la pobreza.

