La portada de EL PERIÓDICO del 8 de marzo de 2026

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  2. ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
  3. Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
  4. De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio
  5. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
  6. Eduard Sallent, exjefe de los Mossos y comisario, deja el cuerpo policial
  7. Los trenes Avant que unen Lleida, Tarragona y Barcelona contarán con 1.100 plazas diarias más
  8. Ingresa por una neumonía y fallece por quemaduras graves: un juez investiga al hospital de Bellvitge por la muerte de un paciente

8M | De La Manada al caso Pelicot: 10 conquistas (y cuentas pendientes) de una década de revuelta feminista

Detenido un hombre que conducía drogado al chocar con una furgoneta con seis menores en Tarragona

Sorteo Bonoloto del sábado 7 de marzo de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 7 de marzo de 2026

Todos los jueces de Violencia sobre la Mujer de España reclaman una reforma pendiente

España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes

Un camión cargado con cable de cobre se salta un control en la C-16 y sus dos ocupantes acaban detenidos por robo

