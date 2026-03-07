Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 8 de marzo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de marzo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
- De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
- Eduard Sallent, exjefe de los Mossos y comisario, deja el cuerpo policial
- Los trenes Avant que unen Lleida, Tarragona y Barcelona contarán con 1.100 plazas diarias más
- Ingresa por una neumonía y fallece por quemaduras graves: un juez investiga al hospital de Bellvitge por la muerte de un paciente