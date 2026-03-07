Los Mossos recuperan un acordeón único en España robado en un tren en Barcelona: "En pocos días ya había viajado hasta Francia"

Los Mossos d'Esquadra han recuperado este sábado un acordeón valorado en 5.000 euros que había sido robado en un tren en Barcelona y han detenido a un hombre en Ripollet (Vallès Occidental) por un delito de receptación cuando intentaba vender el ejemplar a través de Internet. Se trata de "uno de los cinco únicos instrumentos de estas características" que existen en España.

De Barcelona hasta Francia

Según la publicación del cuerpo de policía, el pasado mes de enero, la víctima echó en falta el instrumento al llegar a Reus, después de haber viajado en tren desde Passeig de Gràcia de Barcelona. A partir de la denuncia, la investigación policial permitió seguir el rastro del acordeón, un aerófono de gran valor económico y también singular por su exclusividad dentro del Estado.

La investigación abierta por la Unitat d'Investigació de Reus permitió finalmente recuperarlo e identificar a un hombre, que fue detenido por su presunta relación con la receptación del acordeón robado mientras trataba de venderlo a través de una aplicación de compraventa de objetos de segunda mano.

En pocos días, el instrumento ya había cruzado la frontera y había llegado hasta Francia. Y es que, según explican los Mossos, el hombre argumentó que lo había encontrado abandonado en una papelera. Tras intentar venderlo, finalmente se lo envió a una prima suya que habita en territorio francés.

Al no poder ser considerado directamente como un hurto, el detenido permaneció bajo custodia policial hasta quedar en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado cuando le sea requerido.