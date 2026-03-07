Operación Torunda
Investigado en Galicia por una decena de incendios en agosto el sospechoso de otros fuegos anteriores
Se considera que este vecino del municipio coruñés de Teixeiro puede estar detrás de una veintena de incendios
Europa Press
La Guardia Civil investiga a un vecino de Teixeiro (A Coruña) como presunto autor de una decena de incendios forestales que se produjeron en agosto del año pasado en los municipios de Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.
Se da la circunstancia de que este hombre ya fue detenido en noviembre como presunto autor de otros 11 fuegos del año pasado, a raíz del que se produjo el 30 de julio 2025 en Oza-Cesuras. De ahí que los agentes sospechen que en realidad está detrás de más de una veintena de fuegos en total.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña realiza la investigación en esta segunda fase de la operación Torunda. Los 10 incendios ahora investigados se produjeron entre el 31 de julio y el 24 de agosto de 2025.
"Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades", remarca la Guardia Civil en un comunicado hecho público este sábado. Los agentes recuerdan que si alguien observa cualquier actividad sospechosa o tiene información sobre un incendio, se contacte con el Instituto Armado a través del teléfono 062.
