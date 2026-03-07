Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern plantea un plan a quince años con actuaciones para proteger el delta del Ebro

La previsión es que los movimientos de arena empiecen a partir de 2028

El delta del Ebro empieza a criar la primera ostra catalana para no depender solo del mejillón

Illa de Buda, la más grande de Catalunya, en las Terres de l'Ebre.

Illa de Buda, la más grande de Catalunya, en las Terres de l'Ebre. / Viajar / Alberto-g-rovi

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado un plan a quince años vista con actuaciones para proteger el delta del Ebro. La propuesta la dio a conocer este sábado en una reunión con la Mesa de Consenso del Delta del Ebro en Tortosa, donde remarcó el doble objetivo de marcar las actuaciones de protección de la parte frontal y detrás playa del Delta y redactar el proyecto de caminos de guarda.

Según Paneque, en los próximos dos años se destinarán a las tramitaciones y pujas de las actuaciones. La previsión es que los movimientos de arena empiecen a partir del 2028 y se puedan mover seis millones de metros cúbicos de arena, si bien antes deberá encargarse un estudio previo para determinar dónde se encuentra la mejor granulometría.

