Una estudiante de Girona, la segunda mejor nota del MIR de Psicología: "He dedicado hasta diez horas diarias"

Pilar Cufí Acevedo, de 27 años y graduada en la Universitat de Girona (UdG), ha obtenido la segunda mejor nota de España en las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada en el ámbito de la psicología. Concretamente, se trata del PIR (Psicólogo Interno Residente), el examen que permite especializarse en psicología clínica dentro del sistema público de salud.

En la convocatoria de este año, que se realizó el 24 de enero, se presentaron un total de 3.355 personas que aspiraban a obtener una de las 280 plazas PIR que se ofrecían en todo el Estado. De este modo, en el caso de psicología es el segundo ámbito con mayor dificultad para obtener una plaza vacante, con una ratio de doce aspirantes por cada plaza; solo por detrás de Biología, con casi 14 aspirantes por plaza. Concretamente, en las comarcas de Girona solo hay tres plazas vacantes en el Institut d'Assistència Sanitària (IAS). El ámbito que ofrecía más plazas es el de Medicina, con un total de 9.276.

Cufí se presentaba por primera vez tras meses intensos de preparación. "Me he estado preparando durante un año; a partir del verano estudiaba entre ocho y diez horas al día, toda la semana excepto un día de descanso", explica a este diario. A pesar del buen resultado, asegura que no esperaba una posición tan alta. "Ya me había empezado a planificar para las convocatorias siguientes", dice, teniendo en cuenta las dificultades para obtener una plaza.

"No hay suficientes plazas"

Cufí remarca que esta realidad contrasta con la creciente demanda de atención psicológica. "Hoy en día hablamos mucho de salud mental, pero en realidad no hay suficientes plazas y cada año hay más gente que se presenta", afirma.

El buen resultado le dará ventaja a la hora de elegir lugar de residencia, una decisión que todavía está valorando. De entrada, sin embargo, le gustaría quedarse cerca de casa. "Me gustaría elegir el IAS por la proximidad y porque también hay buenos profesionales", explica, en referencia a la Xarxa de Salut Mental del Institut d’Assistència Sanitària en Salt. Aun así, también prevé visitar otros centros durante las jornadas de puertas abiertas antes de decidir.

Una vez comience la residencia, espera poder orientar su carrera dentro de la psicología clínica, posiblemente en el ámbito infantojuvenil, con el que ya ha tenido contacto. "He trabajado mucho en el ámbito educativo y con niños y adolescentes, es un entorno que me resulta familiar", señala. También admite que "el reto viene a partir de ahora", que es cuando empezará a desarrollarse profesionalmente. "En el examen demuestras conocimientos teóricos, pero ahora viene la realidad".

Convocatoria con polémica

Los resultados publicados recientemente son provisionales, pero los definitivos no se sabrán hasta marzo. Precisamente, la convocatoria de este año ha sido especialmente convulsa. Tal como adelantaba este diario, ha estado marcada por retrasos y una mala gestión, con varias quejas por parte de los aspirantes que se presentaban. "Ha habido caos organizativo; los resultados se han publicado un mes más tarde respecto al año pasado y hay aspirantes que el día del examen todavía no sabían si estaban admitidos", explica. Diversos trámites administrativos se retrasaron y algunos recursos todavía se estaban resolviendo después de la prueba.

Por otro lado, la eliminación de la sede del examen en Girona también ha sido un contratiempo para los aspirantes gerundenses. "Tuvimos que ir a Barcelona, en mi caso desde La Jonquera, justo el fin de semana en que hubo el caos ferroviario, con la suspensión de trenes de Rodalies; dudé mucho sobre si presentarme o no porque no sabía si podría volver a casa".

"Vale la pena no quedarse con la duda"

Cufí terminó el grado de Psicología en la UdG en 2021 y durante este tiempo ha alternado distintos trabajos, como cuidadora en un comedor escolar. Explica que preparar el PIR requiere un gran esfuerzo personal y también recursos económicos para poder dedicarle tiempo.

Pilar Cufí es la única representante de la Universitat de Girona que aparece en alguno de los rankings publicados por el Ministerio de Sanidad, en los que figuran las diez mejores notas de cada ámbito: medicina, enfermería, farmacia, psicología, biología, química y física.

Aun así, admite que presentarse ha valido la pena y anima a otros estudiantes que se lo planteen a intentarlo si realmente es lo que quieren. "Si te pones a ello, es porque realmente te gusta. Vale la pena intentarlo y no quedarse con la duda de si lo habrías podido hacer", concluye.