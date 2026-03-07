Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alt Camp

El increíble pueblo de cuento a media hora de Reus rodeado de viñedos

"Ningún plato decepciona": el restaurante de Reus adorado por sus croquetas y sus "bravas picantonas"

Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio

Monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia

Monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia / XAVIER JUBIERRE

Neus Castellet

La provincia de Tarragona posee múltiples rincones desconocidos para la gran mayoría. Más allá de la reconocida Costa Daurada o de municipios como Siurana o Miravet, hay otros pueblos con mucho encanto que ignora el conjunto de la población catalana.

A tan solo 30 minutos de Reus, pese a lo que pueda deducirse de su nombre, se encuentra el municipio de Aiguamúrcia, rodeado de vegetación. En la comarca de Alt Camp, uno de sus principales atracciones turísticas es el Monasterio cisterciense de Santes Creus, declarado Monumento Nacional.

Esta pequeña localidad está bañada por el río Gaià y en sus alrededores destacan la multitud de viñedos. Otros elementos como los castillos del Albà, Selma y Ramonet, y la cruz gótica situada en el puente de Santes Creus también han sido declarados Bien de Interés Nacional.

Aiguamúrcia es una localidad idónea para los amantes del senderismo, ya que hay muchas rutas -también para ir en bici- y poder conocer los paisajes de viñedos y localidades de los alrededores.

El origen del nombre del pueblo se le atribuye a dos leyendas. La primera tiene origen romano, en la diosa Murtra, por lo que el municipio comenzaría a llamarse Aqua Murtra y ha evolucionado hasta la actual denominación. Por otro lado, otra historia urbana establece que el agua del río Gaià pierde el color verde al llegar al pueblo y estancarse -como si se muriese- por lo que empezó a llamarse 'Aiguamorta'.

