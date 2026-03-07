Detienen a tres hombres en Abrera e intervienen 110 kilogramos de hachís

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Abrera detuvieron el pasado 25 de febrero a tres hombres de 29, 31 y 47 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Durante la operación, los agentes localizaron 14 paquetes plastificados que contenían presuntamente hachís, con un peso total aproximado de 110 kilogramos, así como dos balizas de precisión. Los detenidos, que no tenían antecedente alguno, pasaron a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Martorell.

El pasado 25 de febrero, sobre las 20.00 horas, los agentes recibieron un aviso de un vigilante de seguridad de una empresa del municipio, que alertaba de la presencia de tres individuos que accedían de forma reiterada al interior del remolque de un camión estacionado en la zona.

Ante esta información, dotaciones policiales se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos. Una vez en el punto indicado, los agentes localizaron un camión con remolque y una furgoneta estacionados uno junto a otro. La furgoneta se hallaba completamente cerrada y sin ocupantes visibles en el exterior.

Durante las primeras comprobaciones realizadas en el camión, una persona salió del interior de la cabina del vehículo. Mientras los agentes mantenían una conversación con ese individuo, oyeron ruidos provenientes del interior del remolque. Al efectuar las comprobaciones correspondientes al compartimento de carga, los agentes localizaron a dos personas escondidas en el interior del remolque. Ante las manifestaciones incoherentes y contradictorias de los tres individuos, los agentes realizaron el registro de ambos vehículos. En el registro de la furgoneta se localizó herramientas, una maleta y una bolsa de gran tamaño vacía la cual desprendía un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes.

Posteriormente, en el transcurso de la inspección del remolque, los agentes localizaron 14 paquetes plastificados que contenían presuntamente hachís, con un peso total aproximado de 110 kilogramos, así como dos balizas de precisión. Durante el registro de ambos vehículos, los agentes detectaron la existencia de las llamadas caletas, es decir, dobles fondos habilitados de manera específica para ocultar sustancias estupefacientes y facilitar su transporte con el objetivo de evadir posibles controles y registros policiales.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron a los tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.