Detectan un nudibranquio del Pacífico en Empuriabrava en un censo de los canales cargado de sorpresas

La biodiversidad de los canales de Empuriabrava sigue sorprendiendo. El segundo censo subacuático llevado a cabo en este entorno ha confirmado la presencia del nudibranquio del Pacífico Polycera hedgpethi, una especie rara en Catalunya: hasta ahora solo se había documentado en una otra ocasión en el país. El hallazgo, con más de una veintena de ejemplares adultos y varias puestas, apunta a que la especie ya se ha establecido, convirtiendo los canales en el segundo punto confirmado en Catalunya después de la cita de Roses (2020).

Segunda campaña después del primer censo, el 2025

Esta edición da continuidad a la primera campaña hecha el 2025 en el mismo espacio, cuando se llevó a cabo el primer censo de biodiversidad de la historia de los canales de Empuriabrava. Aquella prospección, con dos puntos de muestreo (bocana y un canal interior con más influencia de agua dulce), registró más de 125 especies y dejó algunas observaciones destacables: desde la presencia de caballitos de mar y de la salaria (Salaria pavo), hasta la anécdota de un cangrejo azul devorado por un pulpo. También se constató una gran abundancia de clavellines (Clavelina lepadiformis) y, asociadas a estas, muchas planarias (Prostheceraeus moseleyi), su depredador.

Ahora, el nuevo muestreo consolida el potencial de este “mar urbano”: los investigadores ya han identificado más de 200 especies diferentes, un registro que refuerza el valor ambiental y científico de los canales dentro del litoral ampurdanés.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Castelló d’Empúries, a través del proyecto de Àrees verdes marines, conjuntamente con el centro de buceo Lass Dive y la Marina d’Empuriabrava.

El equipo que ha realizado el trabajo de campo en los canales de Empuriabrava / ÀREES VERDES MARINES

Los trabajos de campo los ha ejecutado un grupo de biólogos y fotógrafos submarinos (fotosubs), coordinados por el biólogo Boris Weitzmann y Xavi Munill. También han participado Marc Giménez, Jordi Batllori y Xavier Salvador, en representación de la plataforma de ciencia ciudadana Minka.

Una especie “rara” que podría actuar sobre un invasor

La presencia de Polycera hedgpethi es el gran titular del segundo censo. Los impulsores del proyecto remarcan, además, que este nudibranquio se alimenta de briozoos alóctonos del género Bugula neritina, considerados invasores. Por eso, apuntan que no generaría un impacto negativo sobre la biodiversidad local y, incluso, podría contribuir a controlar este organismo.

El censo ha detectado centenares de ejemplares de Philinopsis depicta / Xavi Salvador

Entre los otros hallazgos, el censo ha detectado centenares de ejemplares de Philinopsis depicta, un cefalaspídeo habitualmente difícil de observar porque vive enterrado en la arena. Según el registro del muestreo, solo se deja ver en periodos de calma marina o durante la época reproductiva, y el contexto de anticiclón habría favorecido esta actividad.

Un ecosistema muy humanizado, pero con un valor biológico notable

Los canales de Empuriabrava funcionan como un hábitat complejo, donde conviven especies propias del litoral mediterráneo con otras adaptadas a entornos portuarios y salobres. El estudio también ha constatado cambios recientes en el fondo, con una sedimentación notable y crecimiento de biofouling, exceso de nutrientes y variaciones de salinidad después de lluvias previas, factores que refuerzan la necesidad de seguimiento periódico en un entorno especialmente sensible.

En paralelo, el proyecto mantiene el objetivo de dar visibilidad y valor a esta biodiversidad: el listado de especies del 2025 ya se publicó en Minka y los impulsores no descartan una exposición fotográfica para mostrar el patrimonio natural de este espacio altamente antropizado.

El proyecto

El proyecto Àrees Verdes Marines es una iniciativa pensada para conocer, poner en valor y favorecer la conservación de la vida marina en espacios muy humanizados como los canales de Empuriabrava. La idea es tratar estos ambientes como “hábitats” con interés ecológico y científico, y no solo como infraestructuras náuticas.

En la práctica, el proyecto combina campañas de censo y seguimiento de biodiversidad, documentación fotográfica y divulgación, con el apoyo de actores del territorio vinculados al mar. Los datos recogidos sirven para detectar especies singulares o nuevas presencias, entender cómo cambia el ecosistema con factores como la salinidad, la sedimentación o los nutrientes, y sensibilizar sobre la importancia de mantener estos espacios en buen estado.

El resultado es una herramienta útil tanto para la gestión municipal como para el conocimiento científico: convertir un entorno urbano como Empuriabrava en un punto de referencia para observar cómo evoluciona la biodiversidad marina en el litoral ampurdanés.