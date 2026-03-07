Los Bombers amplían la búsqueda del conductor de una furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès hasta el mar

Los Bombers de la Generalitat han ampliado la búsqueda del conductor de una furgoneta arrastrada por el río Mogent, a la altura de Llinars del Vallès, hasta el mar Mediterráneo. Así lo ha explicado este sábado el jefe de la intervención, el subinspector Héctor Serrat, y ha concretado que se está haciendo con medios aéreos. Se trata de un perímetro de actuación, según detalló, de unos 30 kilómetros.

Sin embargo, hizo hincapié en que se están centrando los trabajos desde el punto "donde hubo el arrastre del vehículo hasta la esclusa en Montmeló". En total, ha precisado que existen casi una cuarentena de efectivos en este operativo. Serrat espera que con la reducción del caudal del río será "más fácil encontrar algo".

Serrat ha justificado llegar la inspección hasta el mar porque "el nivel de agua bajaba con mucha intensidad" este viernes por la tarde. Ha recordado que el vehículo fue arrastrado durante 1,5 kilómetros y, "por tanto, cualquier objeto en el interior del caudal puede haber tenido un arrastre importante".

Las tareas consisten en repasar los márgenes del río Mogent, entre Llinars y Montmeló, a lo largo de unos ocho kilómetros, ha calculado Serrat. Una labor que la llevan a cabo binomios de Bomberos del GRAE, el GRAE subacuático, medios terrestres, unidades caninas y drones. El subinspector ha señalado que el trabajo "más intensivo" está por el suelo.

El jefe de la intervención ha afirmado que "se están encontrando prendas" en esta búsqueda, pero que "se están descartando" que sea de la persona que buscan. En este sentido, el responsable del operativo ha remachado que por ahora "no se ha encontrado ningún indicio que puede estar en el tramo de río".

Serrat ha dicho que "si se mantiene la meteorología como hasta ahora", es decir, sin precipitaciones, ha augurado que el nivel del río se rebajará "progresivamente". Un hecho que "va a favor", ha apuntado el subinspector de los Bombers, ya que "cuanto más bajo esté el nivel del agua, más fácil será encontrar algo". Sin embargo, no ha querido hacer ningún pronóstico de una posible "novedad" al respecto.