Clima
La borrasca Regina pierde fuerza y bajan a dos los tramos de río con peligro muy alto en Catalunya
Se trata de la Muga en Boadella de Empordà y el río Ter en Sant Joan de les Abadesses
Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal
La borrasca Regina ha perdido fuerza este sábado por la mañana y los caudales de los ríos se han ido moderando con el paso de las horas. A las 09.00 horas, los tramos de río que presentan un nivel de peligro muy alto se redujeron a dos, según informa la Agencia Catalana del Agua (ACA). Se trata de la Muga en Boadella de Empordà (Alt Empordà), que baja a 65,5 m3/s, y del río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), que baja a 73,9 m3/s.
En paralelo, el Fluvià en Esponellà (Pla de l'Estany) ha ido menguando su caudal de los cerca de 400 m3/s hasta 212 m3/s, y también la Tordera ha visto reducido su caudal en Fogars de la Selva a 101 m3/s. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 08.00 horas más de 480 llamadas por el episodio de levante.
El Barcelonès (81), Vallès Occidental (62) y Vallès Oriental (53) fueron las tres comarcas con más llamadas al 112, mientras que Barcelona (57), Sant Joan de les Abadesses (23) y Sant Cugat del Vallès (17) las poblaciones con más incidencias. El máximo se registró ayer a mediodía del viernes, con 43 llamadas en una hora. A partir de la tarde y durante la noche, el volumen de llamadas fue bajando progresivamente, según informó Protecció Civil.
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio
- Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
- Eduard Sallent, exjefe de los Mossos y comisario, deja el cuerpo policial
- Los trenes Avant que unen Lleida, Tarragona y Barcelona contarán con 1.100 plazas diarias más
- Ingresa por una neumonía y fallece por quemaduras graves: un juez investiga al hospital de Bellvitge por la muerte de un paciente
- Borrasca Regina, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat y Aemet por lluvias torrenciales en Catalunya y otras zonas de España
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante