La borrasca Regina pierde fuerza y bajan a dos los tramos de río con peligro muy alto en Catalunya

La borrasca Regina ha perdido fuerza este sábado por la mañana y los caudales de los ríos se han ido moderando con el paso de las horas. A las 09.00 horas, los tramos de río que presentan un nivel de peligro muy alto se redujeron a dos, según informa la Agencia Catalana del Agua (ACA). Se trata de la Muga en Boadella de Empordà (Alt Empordà), que baja a 65,5 m3/s, y del río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), que baja a 73,9 m3/s.

En paralelo, el Fluvià en Esponellà (Pla de l'Estany) ha ido menguando su caudal de los cerca de 400 m3/s hasta 212 m3/s, y también la Tordera ha visto reducido su caudal en Fogars de la Selva a 101 m3/s. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 08.00 horas más de 480 llamadas por el episodio de levante.

El Barcelonès (81), Vallès Occidental (62) y Vallès Oriental (53) fueron las tres comarcas con más llamadas al 112, mientras que Barcelona (57), Sant Joan de les Abadesses (23) y Sant Cugat del Vallès (17) las poblaciones con más incidencias. El máximo se registró ayer a mediodía del viernes, con 43 llamadas en una hora. A partir de la tarde y durante la noche, el volumen de llamadas fue bajando progresivamente, según informó Protecció Civil.