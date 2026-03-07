Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

La CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces y barrancos en comarcas del Ebre en Tarragona

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este sábado puedan producirse "crecidas súbitas, aisladas y no generalizadas" en barrancos y cuencas menores con un tiempo de concentración inferior a 3 horas en aquellos puntos donde se produzcan precipitaciones intensas en comarcas de Terres de L'Ebre en la provincia de Tarragona, así como en Castellón.

Concretamente, se refiere al tercio sur de Tarragona (río Algàs en la Terra Alta), así como barrancos y rieras de las comarcas del Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià, es decir, en aguas abajo del embalse de Flix, informa la CHE en un comunicado.

Por ello, recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, asñi como en la página web de la CHE.