En Directo
Impacto de las lluvias
Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona
Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, ha obligado a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya. Según apuntan los pronósticos, este frente podría dejar lluvias intensas en toda Catalunya y acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio, sobre todo en las comarcas del nordeste, donde podrían darse eventuales inundaciones. Protecció Civil ya ha activado la fase de alerta de sus planes frente a este tipo de escenarios y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Submarinistas de Bombers de Barcelona se unen al dispositivo para buscar al desaparecido en Llinars
Un grupo de submarinistas del cuerpo de Bombers de Barcelona se han unido este sábado al dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), que lidera Bombers de la Generalitat.
Concretamente, estos efectivos revisarán los dos lechos entre la desembocadura hasta la carretera C-31, si bien el cuerpo de la Generalitat peina la zona con sus helicópteros en un radio de 30 kilómetros hasta la desembocadura del río en el mar.
La CHE advierte de "crecidas súbitas" en cauces y barrancos en comarcas del Ebre en Tarragona
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este sábado puedan producirse "crecidas súbitas, aisladas y no generalizadas" en barrancos y cuencas menores con un tiempo de concentración inferior a 3 horas en aquellos puntos donde se produzcan precipitaciones intensas en comarcas de Terres de L'Ebre en la provincia de Tarragona, así como en Castellón.
Concretamente, se refiere al tercio sur de Tarragona (río Algàs en la Terra Alta), así como barrancos y rieras de las comarcas del Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià, es decir, en aguas abajo del embalse de Flix, informa la CHE en un comunicado.
Por ello, recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, asñi como en la página web de la CHE.
Amplían hasta el mar la búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès
Los equipos de emergencias que buscan a un hombre desaparecido este viernes, en pleno temporal de lluvias, en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), han ampliado hasta el mar los trabajos de rastreo, por lo que trabajan en un tramo de casi cuarenta kilómetros.
El subinspector de los Bombers de la Generalitat, Héctor Serrat, en declaraciones a los periodistas en la zona de búsqueda, ha explicado esos trabajos ya que no descartan la hipótesis de que, por la fuerza del agua, el hombre hubiera sido arrastrado hasta el mar.
Continúa el tiempo revuelto, con lluvias sobre todo en Cantabria, Tarragona y Castellón
El tiempo revuelto persiste este sábado en la península y en Baleares, bajo la influencia de una dana, con cielos nubosos y cubiertos, y lluvias casi generalizadas, más abundantes en zonas de Cantabria, Tarragona o Castellón. Aquí la precipitación acumulada en una hora será de al menos 15/20 litros por metro cuadrado.
Si bien el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es mejor que el de ayer, aún algunos puntos continúan en alerta amarilla (peligro bajo), tanto por lluvias como por nieve.
Rescatada una mujer que quedó atrapada en una riera cuando paseaba el perro
Los Bomberos informan que han rescatado sana y salva a una mujer que les avisó tras quedar atrapada por la crecida de la riera de Marmellar cuando paseaba el perro en Castellví de la Marca (Alt Penedès). Tuvieron que activar a cuatro dotaciones de Bomberos.
Más de 400 llamadas al 112 por la tormenta Regina este viernes
El teléfono de emergencias 112 ha recibido este viernes hasta las 21 horas unas 444 llamadas que han generado 300 incidentes. Por comarcas, el Barcelonés ha generado 81; 54 el Vallès Occidental, 51 el Vallès Oriental y 37 en Osona, entre otras.
El conductor atrapado por el desprendimiento de Ripoll está grave
El conductor al que ha sorprendido un desprendimiento de tierra sobre la carretera N-260 a la altura de Ripoll se encuentra grave y ha sido trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona. El hombre ha tenido que ser excarcerado del vehículo por los Bomberos. Han caído unos 200 metros de talud en el kilómetro 111. La vía ha quedado cortada hasta que se pueda trabajar en la zona para estabilizar el muro y limpiar la calzada.
Un desprendimiento en la N-260 en Ripoll atrapa a un conductor
Las lluvias han provocado un desprendimiento de tierras en la N-260 a la altura de Ripoll que ha atrapado a un vehículo que pasaba por la zona en aquel momento, poco antes de las 19 horas. Los Bomberos han conseguido sacar del vehículo al conductor, al que han derivado a los servicios sanitarios.
Los Bomberos mantendrán el dispositivo para intentar localizar al conductor del vehículo arrastrado en Llinars
Los Bombers de la Generalitat mantendrán durante esta noche el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que afecta Catalunya este viernes. El subinspector de Bombers Guillem Recio ha dicho que no reducirán los efectivos, aunque los adaptarán a las condiciones de luminosidad de la noche, y que si no hay novedades es posible que el sábado aumenten el dispositivo. Hasta el momento, no han encontrado "ningún otro indicio más allá del coche", y el subinspector ha apuntado que, a medida que baje el caudal del río, será más fácil que las maniobras de los equipos de emergencia tengan éxito.
