Guerra IránRosalíaEmbalsesTrumpHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
Impacto de las lluvias

Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

Un conductor, herido grave por un desprendimiento en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona) / EL PERIÓDICO

Valentina Raffio

Valentina Raffio

El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, ha obligado a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya. Según apuntan los pronósticos, este frente podría dejar lluvias intensas en toda Catalunya y acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio, sobre todo en las comarcas del nordeste, donde podrían darse eventuales inundaciones. Protecció Civil ya ha activado la fase de alerta de sus planes frente a este tipo de escenarios y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Actualizar
