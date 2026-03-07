Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tren de Media Distancia

Adif suspende la circulación de trenes de la línea RL4 entre Calaf y Manresa por posibles desprendimientos en la vía

Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera

Rodalies sigue sin arrancar del todo: la semana que viene habrá 218 limitaciones temporales de velocidad

MANRESA. ESTACION DE TRENES DE RENFE Cercanías

MANRESA. ESTACION DE TRENES DE RENFE Cercanías / Oscar Bayona

ACN

ACN

Adif ha suspendido la circulación de trenes de la línea RL4 entre Calaf (Anoia) y Manresa por posibles desprendimientos en la vía. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera. El gestor de infraestructuras ha informado que la incidencia ha afectado a un tren de Media Distancia que hacía el trayecto entre Lleida Pirineus y la capital del Bages. El convoy se ha detenido durante el trayecto y está previsto que vuelva a Calaf. En paralelo, Protecció Civil ha indicado que existe un convoy averiado en la entrada de la estación de Torredembarra (Tarragonès) que afecta a la circulación de las líneas R15, R16, R17 y RT1.

