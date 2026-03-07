Las mujeres toman las calles este 8M contra los feminicidios y el avance de la extrema derecha

El feminismo volverá a llenar este domingo las calles y plazas de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Desde que en 2018 se organizó la primera y masiva huelga feminista en España, las mujeres –y también muchos hombres– salen en masa para defender la igualdad en todos los ámbitos y el fin de las violencias machistas. El contexto internacional estará este año muy presente en las marchas, debido a que en las guerras las mujeres y niñas son siempre las damnificadas. También ocupará carteles, discursos y consignas la ola reaccionaria que, frente al auge del feminismo, quiere revertir los avances en igualdad e instaurar los roles tradicionales de género.

En España, el avance de la extrema derecha y de la ola conservadora ha provocado tal polarización que solo cuatro de cada diez jóvenes se declaran feministas –aunque la mayoría sí dicen respaldar la igualdad–, un descenso en el apoyo al movimiento que se da con más fuerza en los chicos, pero también se percibe en las chicas. La confrontación también se ve alimentada por la división que ha surgido dentro del propio feminismo, principalmente por la falta de consenso en torno a la ley trans o la prostitución.

De hecho, tras la aprobación de la ley que permite la autodeterminación de género sin informes médicos, una parte del feminismo reacia a que las mujeres trans sean sujetos del feminismo decidió organizar en 2022 una manifestación distinta a la marcha que, tradicionalmente, organizaba la Comisión 8M en Madrid. Desde entonces, el feminismo marcha dividido en la mayor parte de ciudades españolas. El otro gran tema que genera controversia es la prostitución. Las asociaciones contrarias a la ley trans son claramente abolicionistas, mientras que los colectivos que tradicionalmente han convocado las marchas del 8-M dejan libertad de pensamiento, porque en su seno hay abolicionistas pero también regulacionistas.

Las marchas

En Barcelona, la división surgió en 2025 y se mantendrá también este año, aunque la manifestación que convoca la Assemblea 8M sigue siendo la marcha referente y mayoritaria. Comenzará a las 11.30 horas en los Jardinets de Gràcia, recorrerá el Paseo de Gràcia, desviándose por la ronda Sant Pere antes de llegar a la Plaza de Catalunya, para continuar hasta el Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final en el paseo de Lluís Companys. Este año, la Assemblea 8M ha decidido poner el foco en el contexto político internacional.

Según los convocantes, la movilización pretende enfrentar “el avance de la extrema derecha, el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQA+fobia a escala global”. También las políticas represivas y antimigratorias, el aumento del militarismo y los conflictos armados. Asimismo, alertan sobre la crisis de cuidados, la precarización laboral y la feminización de la pobreza.

Con el lema 'Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista', su reivindicación se centra en exigir servicios públicos universales, derechos laborales completos, especialmente en sectores feminizados, la protección de las maternidades libres y respetadas, así como el fin de todas las violencias machistas. Cabe destacar que este año ha habido un grave repunte de feminicidios, que se han cobrado la vida de 10 mujeres y 2 niños, el peor inicio de año desde el 2020.

Prostitución

Por otro lado, el Moviment Feminista de Barcelona ha organizado una marcha que comenzará a las 12.00 horas en la plaza de Catalunya e irá hacia la Estació de França. Los convocantes invitan a manifestarse en contra de la violencia machista en todas sus formas; de la explotación de los cuerpos –en referencia a la prostitución, que quieren abolir–; y en defensa de que los derechos de las mujeres no se negocien mientras crecen las desigualdades.

En Madrid, la marcha de la Comisión 8M, habitualmente la multitudinaria, ha elegido este año el lema 'Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes'. Discurrirá desde las 12 de la mañana desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Sevilla. A la misma hora, la convocatoria del Movimiento Feminista, que comenzó teniendo su propio bloque en la marcha tradicional, hasta que en 2022 decidió escindirse para mostrar su oposición a la ley trans y su defensa del abolicionismo, marchará desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España, bajo el lema 'Ni veladas, ni explotadas ni prostituidas'.