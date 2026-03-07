8M | La igualdad a los 20 años: "Hay que unir fuerzas para los duros tiempos que vienen"

Tienen entre 21 y 25 años, así que la violación de La Manada, este San Fermín hará 10 años, y el tsunami de indignación que provocó durante años [la primera sentencia llegó en 2018 y el fallo del Supremo no lo hizo hasta un año y medio más tarde] les alcanzó entrando en la adolescencia. Violeta Serra (23 años) recuerda aquellas protestas como una de las primeras luchas, si no la primera, que la hizo salir a la calle. "Para mí no era una tradición ir a las manifestaciones del 8M con mi madre, y recuerdo La Manada como mi despertar político y de lucha por los derechos de las mujeres", apunta esta joven jurista, sentada junto a Adrià Simón (23 años y también estudiante de tercero de Derecho), Jordi Porta, periodista de 21, y Ángela Pacha, miembro de la asamblea feminista del Poblenou, de 25. Los cuatro han aceptado la invitación de EL PERIÓDICO para conversar sobre cómo se vive la igualdad desde la veintena, los avances vividos en esta agitada década y los retos para la próxima.

Violeta Serra, esta semana el EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

La militancia feminista de Ángela hace que viva el 8M como un momento muy bonito, en el que "los cuidados se ponen en práctica", pero le remueve la sensación de que se haya convertido en un día "prácticamente festivo". "Y está bien celebrar el recorrido que hemos hecho hasta aquí, los derechos que hemos conseguido, pero a la vez pienso que no podemos olvidar que esto es una lucha que continúa", apunta recordando que llevamos solo dos meses de 2026 y en España ya ha habido 10 feminicidios.

"Algunos hombres están dispuestos a revisarse y cuestionar sus privilegios, y es muy importante decirlo porque eso también es una victoria del feminismo" Violeta Serra — 23 años

Sobre los logros del feminismo en estos 10 años, Adrià, con el sombrero de estudiante de Derecho, apunta que desde "la famosa" ley del "solo sí es sí" ha habido un cambio de paradigma. "Nuestra gran victoria ha sido que hemos logrado poner en el centro del debate público la cultura de la violación y el concepto de consentimiento, y hemos demostrado que la violencia machista no es un tema casual, sino una cuestión estructural”, añade Ángela, quien ve también pasos claros hacia adelante en los protocolos. "Se me haría muy raro ir a un festival y que no hubiera un punto lila con gente formada", agrega.

Adrià Simón en la redacción de EL PERIÓDICO, esta semana. / Ferran Nadeu

En referencia a la cuestión legislativa, Violeta, quien trabaja en un bufete especializado en violencias, pone de relieve que el hecho de que se hayan impulsado esas leyes no ha sido fruto de "la generosidad del Estado”, sino de la movilización masiva.

"La extrema derecha ha sido muy inteligente instrumentalizando nuestro enfado, recurriendo a bulos como que hay 400 leyes que dan derechos a las mujeres", afirma Violeta

El escollo de las redes

Si hay bastante consenso en reivindicar los avances, también lo hay en la urgencia de afrontar los retos. "Mientras siga habiendo webs que reproduzcan escenas como las de La Manada, ese tipo de agresiones son reproducibles en cualquier domicilio de Catalunya y del mundo", plantea Jordi, poniendo sobre la mesa cómo la cultura de la violación sigue muy presente en internet y la influencia de los modelos y mensajes tóxicos que entran directos al cerebro de los adolescentes a través de las redes sociales, donde los mensajes de ultraderecha corren como la pólvora.

"Mientras siga habiendo portales que reproduzcan escenas como las de La Manada, ese tipo de agresiones son reproducibles en cualquier domicilio de Catalunya y del mundo" Jordi Porta — 21 años

A ojos de Ángela, un factor que juega muy a favor a la hora de que esos discursos cuajen entre los adolescentes es que, siente, "los jóvenes de hoy estamos muy enfadados y muy frustrados": "Ante toda esa incertidumbre y frustración, lo más fácil es cogerte a una idea que te dé la sensación de que tú tienes el poder". Violeta lo comparte: "La extrema derecha ha sido muy inteligente instrumentalizando nuestro enfado, recurriendo a bulos como que hay 400 leyes que dan derechos a las mujeres y ponen en desigualdad a los hombres, bulos que han saltado de Twitter a las aulas".

El papel de los hombres

Y, pese a la dureza de las encuestas que retratan a unos chavales cada vez más reaccionarios, Violeta reivindica la importancia de señalar que "por mucho ruido que hagan los hombres disidentes frente al feminismo, también los hay que toman conciencia". "Algunos están dispuestos a revisarse y a cuestionar sus privilegios, y creo que es muy importante decirlo porque eso también es una victoria del feminismo", argumenta.

“Si a los chicos les cuesta más salir del armario es porque saben que es probable que sus amigos empiecen a hacerles bromitas; mientras que normalmente entre chicas pasa lo contrario: se apoyan" Adrià Simón — 23 años

Ángela asiente y abre el "melón pendiente" de definir qué roles pueden ocupar los hombres en la lucha feminista. Jordi tiene claro que hasta el momento en que los varones no se crean la lucha por la igualdad y se la hagan suya, "será más complicado avanzar".

Ángela Pacha durante su visita al EL PERIÓDICO para participar en el encuentro. / Ferran Nadeu

Siguiendo con la mirada puesta en los hombres, hablando sobre las diferencias entre ellos y ellas a la hora de relacionarse con su orientación sexual, Adrià considera que si a los chicos les cuesta más salir del armario que a las chicas es también por machismo, porque ven a la persona homosexual o bisexual como inferior. "Lo leen como degradarse como hombre, como parecerse a una mujer heterosexual", relata, apuntando también a la presión del grupo de amigos. "Saben que es probable que les empiecen a hacer bromitas de 'mariquita, ponte falda, ponte peluca', mientras que normalmente en las chicas pasa lo contrario: las amigas son grupos de apoyo".

"Si la Manada fue un punto de inflexión, Pelicot será otro; dentro de 10 años hablaremos de los avances desde este caso cuyo impacto todavía no nos ha dado tiempo de asimilar" Ángela Pacha — 25 años

Eso ejemplifica -responde Ángela- "los efectos nocivos del patriarcado sobre los hombres", aunque piensa -o "le gustaría pensar", matiza- que avanzamos hacia la disolución del binarismo de género. "Cada vez hay menos jóvenes que no se sienten cómodos ahí", comparte.

La verdad y la mentira

Empezamos la charla echando la vista 10 años atrás y la terminamos imaginando el mundo que nos gustaría tener en 10 años. Adrià, por ejemplo, imagina a jóvenes sabiendo distinguir la verdad y la mentira (es por ahí por donde se cuela el machismo, el racismo y la homofobia).

Jordi Porta, hace unos día en la redacción de EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

A Violeta le encantaría que el conjunto de las feministas pudiera volver a sentarse juntas para hablar y llegar a consensos, "unir fuerzas en los tiempos duros que vienen"; y a Jordi no tener que estar aquí hablando sobre las asignaturas pendientes de la igualdad (porque estas ya están resueltas, se sobreentiende).

También, poniéndose utópica, Ángela fantasea con una sociedad que haya puesto realmente "la vida en el centro".

Pero bajando a la arena del posibilismo, los cuatro concluyen en que si La Manada fue un punto de inflexión hace una década, el caso Pelicot, sin duda, lo será ahora. "Dentro de 10 años hablaremos de los avances desde el caso Pelicot, cuyo impacto –consideran– todavía no nos ha dado tiempo de asimilar".