Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 15, 16, 19, 28 y 37 y las estrellas 6 y 9.

El código del Millón ha sido el ZHT98118.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026

Regina descarga más de 100 litros por metro cuadrado en Catalunya y se prepara para dejar un fin de semana de más lluvias y mal tiempo

DIRECTO | Un desprendimiento en la N-260 en Ripoll atrapa a un conductor que resulta herido grave

Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona

Rodalies sigue sin arrancar del todo: la semana que viene habrá 218 limitaciones temporales de velocidad

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal

