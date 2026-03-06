Rodalies sigue sin arrancar del todo: la semana que viene habrá 228 limitaciones temporales de velocidad

En un primer momento, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró que el grueso de las limitaciones temporales de velocidad de Rodalies que afloraron tras el accidente de Gelida se levantarían a finales de febrero. Eran cerca de 110 afectaciones, según el cálculo de Adif, que suponían más o menos la mitad del total de restricciones del entramado ferroviario catalán. Ya antes de llegar a esa fecha, la empresa encargada de la infraestructura del red de Rodalies amplío el plazo y aseguró que ese centenar de limitaciones se levantaría para finales de abril. Y a pesar de estos plazos y promesas, semana tras semana –ya van siete consecutivas– las limitaciones de velocidad siguen aumentado: este viernes hay activos 225; la semana que viene serán 228.

Este aumento, más ligero que en las semanas anteriores, puede explicarse por muchos factores. Las limitaciones temporales de velocidad son restricciones al ritmo de paso de los trenes que Adif activa cuando los maquinistas denuncian alguna deficiencia en la infraestructura sobre la que circulan y están pensadas para que se puedan llevar a cabo actuaciones de reparación más o menos rápidas. Sin embargo, como llevan denunciando las asociaciones de defensa del Transporte Público y los propios maquinistas desde hace tiempo, muchas de estas limitaciones se enquistan en el tiempo. De hecho, antes del accidente de Gelida, ya había activas un centenar de estas medidas en todo el entramado ferroviario catalán, algunas de ellas se habían implantado el 2023.

De hecho, con la red de Rodalies ya casi restablecida al completo, los retrasos diarios en los trenes se deben, prinicpalmente, a estas restricciones. Esto es lo que, precisamente, ha puesto a las limitaciones de velocidad en el centro del debate público las últimas semanas. Así, plataformas de usuarios como Dignitat a les Vies, habían lanzado iniciativas para facilitar el acceso al público a la información sobre estas restricciones, que se distribuye internamente a los maquinistas de forma semanal.

Bloqueo "político"

Precisamente, la plataforma de usuarios del corredor sur de Rodalies ha denunciado este viernes el cierre de su página web dedicada al análisis y la información sobre las limitaciones de velocidad de Rodalies y Renfe, activa desde el pasado 25 de febrero. Según declaraciones de Adif recogidas por la ACN, ha sido el ente público representante de la infraestructura ferroviaria quien ha impedido el acceso al portal por motivos de “seguridad”, ya que la plataforma estaba distribuyendo, a su parecer, “información sensible”. En declaraciones a EL PERIÓDICO, la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, declara que "la información sobre las limitaciones de velocidad existe, y si no es pública, que expliquen por qué", en referencia a Adif.

La plataforma acusa a la empresa que pende del ministerio de Transportes de "ocultación" en los datos de la limitación de velocidad: "Parece que prefieren la opacidad al servicio público. Nosotros creemos que la transparencia no es una amenaza, es un derecho democrático". Aseguran que la falta de información en este sentido "es política", ya que los mismos técnicos de la plataforma crearon esta página web "en menos de una jornada laboral" y que en pocas horas ya habían recibido las aportaciones de datos de una decena de trabajadores ferroviarios, por eso se muestran satisfechos: "Hemos demostrado que se puede hacer y que la gente merece información", asegura Gómez.