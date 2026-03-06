Proyectan un canal paralelo al río Daró en La Bisbal d'Empordà para evitar inundaciones en episodios de tormenta

El Departament de Territori y el Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han firmado un convenio para licitar la redacción de un proyecto para construir un canal de tres kilómetros paralelo al río Daró que servirá para evitar inundaciones en episodios de tormenta. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, señalan que se trata de una obra "histórica" para el municipio y que se ha vuelto "aún más necesaria" con los efectos del cambio climático. Paneque ha explicado que también se está trabajando en mejoras en pueblos de la zona del Baix Ter, como el refuerzo de la mota del Daró y actuaciones en las carreteras, ya que son zonas que se inundan rápidamente cuando el río se desborda.

El río Daró, desde el Pont Vell de la Bisbal. / ACN

Paso adelante en La Bisbal d'Empordà para acabar con las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Daró en episodios de temporales de levante. La Agència Catalana de l'Aigua, a través del Departament de Territori y el Ayuntamiento, han firmado un convenio para la redacción de un proyecto para construir un canal de tres kilómetros en paralelo al río que debe servir para poner fin a los problemas de inundación del municipio.

El coste de la redacción es de 145.489,89 euros, que asumirá íntegramente el ACA, mientras que el consistorio se hará cargo del IVA. Lo más importante, sin embargo, es que el ACA se ha comprometido a incluir la obra como prioritaria y que pueda estar lista antes de 2030.

Para el alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, se trata de un paso "muy importante" y de una obra "histórica y necesaria" para el municipio, que se ha visto afectado recientemente, por ejemplo, por las lluvias del temporal Harry.

"El problema que nos encontramos habitualmente es que el río se desborda y lo hace por el centro de la ciudad. Esto inunda calles y la parte más antigua. Por fin vemos que, después de tantos años pidiéndolo, ahora es posible y nos da mucha más seguridad", remarca Aparicio.

Además, el alcalde ha destacado que una vez esté terminada la obra permitirá que La Bisbal pueda crecer en la zona del polígono, que también queda afectado cuando hay episodios de lluvia intensa. Actualmente, no se pueden abrir nuevas naves y, una vez resueltos los problemas de inundación, sí se podrá ampliar.

Mejoras en el Baix Ter

Paneque también ha reconocido que La Bisbal d'Empordà no es el único municipio afectado por los desbordamientos del Daró. De hecho, es habitual que, cuando el caudal es muy alto en La Bisbal, pocas horas después ya se desborde en Serra de Daró donde, por ejemplo, hace pocos meses se rompió la mota.

En este sentido, la consellera ha explicado que también trabajan en la zona del Baix Ter, especialmente en la mejora de las motas, pero también en las carreteras, que suelen inundarse rápidamente cuando hay un temporal de lluvias.

El proyecto contempla un canal de casi tres kilómetros con inicio en la zona sur, cerca de la piscina municipal, y bordearía el municipio y el polígono industrial hasta la depuradora, para enlazar de nuevo con el curso del río.

Un convenio para la Gi-660

Además del convenio para la redacción del canal, Paneque también ha firmado otro convenio de movilidad, en el que el Departament de Territori cederá un tramo de la carretera Gi-660, conocida como la carretera de la Ganga, al Ayuntamiento. De hecho, desde hace tiempo esta vía "funciona como una calle" de La Bisbal y ahora pasará a ser formalmente una calle del municipio.

Noticias relacionadas

La voluntad es arreglarla con obras "que no se ven", como soterrar las canalizaciones y crear espacios verdes por un importe de 1,5 millones, de los cuales el 75% los pagará Territori y el resto se financiará con fondos propios del Ayuntamiento de La Bisbal.