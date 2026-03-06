La Policía Nacional desarticula un punto de venta de drogas en Sant Feliu de Guíxols y detiene a tres personas

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Sant Feliu de Guíxols, han desarticulado un punto de venta y menudeo de droga en el municipio del Baix Empordà. Según informan los cuerpos policiales, el operativo ha terminado con tres detenidos, dos hombres y una mujer, responsables de la red criminal.

La actuación policial empezó por informaciones anónimas que denunciaban la venta y consumo de droga en un barrio de la ciudad costera, y tras comprobar la veracidad de las informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad entraron y registraron el domicilio de los detenidos.

En total, se han incautado 27 envoltorios con 13,50 gramos de cocaína, una bolsa plástica también de la misma droga con un peso de 10,2 gramos, 325,65 de marihuana y 28,50 de hachís, así como utillaje para la elaboración de estas dosis.