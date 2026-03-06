Oposiciones | Más de 4.000 aspirantes para cubrir 1.100 plazas docentes de ESO, bachillerato y FP

El Departament d'Educació i Formació Professional (FP) realiza este sábado en 64 tribunales las pruebas de las oposiciones ordinarias de personal docente para cubrir 1.100 plazas de ESO, bachillerato y FP, en las que se han inscrito 4.408 aspirantes.

En concreto, se han convocado 1.033 plazas del cuerpo de profesores de secundaria, 34 de especialistas en sectores singulares de la FP, 29 del cuerpo de artes plásticas y diseño, y cuatro del de "maestros de taller" de artes plásticas y diseño.

Estas son las primeras oposiciones docentes en las que las titulaciones de monitor o director de actividades en 'lleure' educativo se han reconocido como méritos

Dentro del cuerpo de ESO, las especialidades con más plazas son matemáticas (182), lengua catalana y literatura (147), lengua castellana y literatura (114), física y química (70), procedimientos sanitarios y asistenciales (70), inglés (63), sistemas y aplicaciones informáticas (60) y formación y orientación laboral (50).

Por todo el territorio

Los 64 tribunales se distribuyen entre Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Vic, Sabadell, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Olot, Ripoll, l'Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Cambrils, Hostalric, Martorell, Mataró, Manresa, Pineda de Mar, Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, l'Ametlla de Mar y Rubí.

Las pruebas de lenguas para los aspirantes que no han podido acreditar el nivel requerido se realizarán este viernes por la tarde.

