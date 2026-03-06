Este sábado en Catalunya
Oposiciones | Más de 4.000 aspirantes para cubrir 1.100 plazas docentes de ESO, bachillerato y FP
En el cuerpo de la ESO, las especialidades con más plazas son matemáticas (182), lengua catalana y literatura (147) y lengua castellana y literatura (114)
Les siguen física y química (70), procedimientos sanitarios y asistenciales (70), inglés (63), sistemas y aplicaciones informáticas (60) y formación y orientación laboral (50)
El Departament d'Educació i Formació Professional (FP) realiza este sábado en 64 tribunales las pruebas de las oposiciones ordinarias de personal docente para cubrir 1.100 plazas de ESO, bachillerato y FP, en las que se han inscrito 4.408 aspirantes.
En concreto, se han convocado 1.033 plazas del cuerpo de profesores de secundaria, 34 de especialistas en sectores singulares de la FP, 29 del cuerpo de artes plásticas y diseño, y cuatro del de "maestros de taller" de artes plásticas y diseño.
Estas son las primeras oposiciones docentes en las que las titulaciones de monitor o director de actividades en 'lleure' educativo se han reconocido como méritos
Dentro del cuerpo de ESO, las especialidades con más plazas son matemáticas (182), lengua catalana y literatura (147), lengua castellana y literatura (114), física y química (70), procedimientos sanitarios y asistenciales (70), inglés (63), sistemas y aplicaciones informáticas (60) y formación y orientación laboral (50).
Por todo el territorio
Los 64 tribunales se distribuyen entre Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Vic, Sabadell, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Olot, Ripoll, l'Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Cambrils, Hostalric, Martorell, Mataró, Manresa, Pineda de Mar, Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, l'Ametlla de Mar y Rubí.
Las pruebas de lenguas para los aspirantes que no han podido acreditar el nivel requerido se realizarán este viernes por la tarde.
Estas son las primeras oposiciones docentes en las que las titulaciones de monitor o director de actividades en 'lleure' educativo se han reconocido como méritos.
- La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
- Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
- La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
- La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
- Caos antes de las obras: una incidencia en los túneles del Garraf deja trenes detenidos durante más de una hora
- Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
- Marta, adicta al sexo: 'No buscaba placer, buscaba no sentir
- Presupuestos de la Generalitat 2026: Catalunya incrementará un 24% sus fondos para investigación y universidades hasta alcanzar los 1.950 millones