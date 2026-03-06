Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta entre Barcelona y Palma. Sobre las seis y media de la madrugada de hoy se ha declarado un fuego en un camión en el interior del barco Golden Bridge, en pleno trayecto desde la península a Mallorca con 200 pasajeros a bordo. El incendio ha sido sofocado por la tripulación y en principio no hay personas afectadas. El barco ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana, y está siendo revisado por dotaciones de los Bombers. Ayer se produjo otro incidente similar en un barco de la misma compañía en la ruta Palma-Barcelona.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado esta mañana, sobre las seis y media, en en la bodega del barco Golden Bridge, que viajaba de Barcelona a Palma con unos 200 pasajeros a bordo. Al parecer el incendio se ha originado en un camión, y ha sido sofocado por la tripulación antes de que se extendiese.

Bomberos y ambulancias esperaban esta mañana la llegada del ferry al puerto de Palma. / DM

El barco ha proseguido la travesía y ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana. En el muelle estaban esperando dotaciones de los Bombers, que han examinado el interior para asegurarse que el fuego estaba totalmente controlado.

Es el segundo incidente de estas características que sufre un barco de esta compañía en los últimos dos días, después de que ayer jueves, el ferry Venezia, que cubría la ruta de Palma a Barcelona, sufriera otro incendio en un vehículo que llevaba en la bodega.