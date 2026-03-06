Marcel Stawski, el joven de Alfafar con beca de Amancio Ortega, obtiene la nacionalidad y podrá estudiar en Canadá

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha celebrado la obtención de la nacionalidad española por parte de Marcel Stawski, el joven vecino del municipio que recientemente fue seleccionado para la prestigiosa Beca de la Fundación Amancio Ortega, una ayuda educativa que le permitirá cursar estudios de Bachillerato en Canadá durante el curso 2026/2027.

El estudiante había superado un proceso altamente competitivo a nivel nacional para acceder a esta beca, pero su situación administrativa, al encontrarse en situación de apátrida, ponía en riesgo la formalización de la ayuda, ya que uno de los requisitos imprescindibles del programa es disponer de pasaporte español antes del 31 de marzo de 2026 para la gestión del visado y el desplazamiento internacional.

Ante esta situación, el alcalde remitió una carta institucional a la Delegación del Gobierno solicitando que, si legalmente fuera posible, se valorara la agilización del procedimiento de nacionalidad por concurrir circunstancias excepcionales de carácter educativo, con el objetivo de que el alumno no perdiera esta oportunidad por razones ajenas a su esfuerzo y méritos académicos.

El IES donde estudia. / A.A.

El alcalde también ha agradecido a Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, por elevar al Ministerio y a la Delegación del Gobierno el caso, y su actitud colaboradora durante el proceso.

Finalmente, el joven ha obtenido la nacionalidad española, por lo que ya podrá completar los últimos trámites, la expedición del DNI y del pasaporte, en la comisaría correspondiente y continuar con el proceso para viajar a Canadá el próximo curso.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer"

“Es un motivo de alegría y estamos muy contentos. Realmente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hay muchos casos similares y debemos estar ahí para ayudar, porque eso es el municipalismo: acompañar a las personas y facilitar que puedan desarrollar su futuro”, ha explicado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Durante todo el proceso, el joven también contó con el apoyo del Ayuntamiento de Alfafar a través de sus servicios municipales, que le orientaron en los trámites administrativos necesarios. Entre ellos se encuentra el servicio Pangea, un recurso municipal de atención y asesoramiento dirigido a personas migrantes que necesitan orientación para gestionar procedimientos administrativos y resolver dudas relacionadas con la burocracia.

"Saber que contaba con ese respaldo me motivó para continuar"

El estudiante y su familia han querido agradecer el respaldo recibido durante todo el proceso: “Estoy profundamente agradecido por el apoyo de mis padres, de mis amigos y del Ayuntamiento de Alfafar. Recuerdo que mis padres me enviaron un mensaje diciéndome que el alcalde estaba de mi parte y que siguiera adelante. Saber que contaba con ese respaldo me dio mucha tranquilidad y motivación para continuar”, ha señalado.

“Estamos muy orgullosos de Marcel y felices de haber podido acompañarle en este proceso. Entre todos hemos conseguido que su talento joven tenga la oportunidad que merece. Le esperamos con los brazos abiertos cuando regrese de Canadá con su matrícula de honor”, ha concluido Juan Ramón Adsuara.

Gracias a la resolución favorable de su situación administrativa, Stawski podrá ahora aprovechar esta oportunidad educativa internacional, que cada año permite a estudiantes españoles cursar un año académico en el extranjero y vivir una experiencia formativa y cultural única.