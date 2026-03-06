Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal

Los Bombers de la Generalitat buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la riera Giola en Llinars del Vallès (Vallès Oriental) durante el temporal de lluvia que afecta Catalunya este viernes.

El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.

Tras acceder al interior de la furgoneta, anegada en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor.