Impulso Valiente
Una joven emprendedora española transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
Hace un año le dijeron que no podría volver a usar este tipo de calzado; desde una habitación de hospital decidió crear su propia solución y hoy fabrica en Menorca con el legado artesano de su familia
La vida de Sara Cavaller cambió hace un año por una cuestión médica. Un diagnóstico le advirtió de que no podría volver a usar sandalias. Lo que para muchos habría supuesto una resignación inmediata, para ella se convirtió en el punto de partida de un proyecto empresarial con raíces familiares y sello balear: Argos 1970.
Desde la habitación del hospital tomó una decisión que marcaría el rumbo de los meses siguientes. Si no encontraba el calzado que necesitaba, lo diseñaría y lo fabricaría ella misma. "Ante una situación complicada tuve dos opciones: aceptar un diagnóstico en un papel o construir mi propia solución. Elegí la segunda", explica.
Convertir un límite en impulso
Sara resume el origen de su proyecto con una idea clara: usar la rebeldía como impulso para transformar un límite impuesto en una oportunidad real. “A menudo, los mayores frenos esconden las mejores transformaciones”, sostiene. Para ella, emprender no significó esperar a que las condiciones fueran perfectas, sino intercambiar un “no se puede” por un proyecto que aportara valor. Así empezó todo.
El resultado fue Argos 1970, una marca de sandalias diseñada desde Mallorca y fabricada en Menorca, apostando por la producción local y el saber hacer artesanal de las islas.
Raíces artesanas desde 1970
La historia empresarial de Sara no surge de la nada. Procede de una familia artesana especializada en llata, con un negocio histórico en Capdepera: Ca n’Argos. Fundado en 1970, el establecimiento ha trabajado durante más de cinco décadas ligado a la tradición y al comercio de proximidad.
Recientemente, Ca n’Argos ha sido reconocido como comercio emblemático dentro del proyecto Emblematics Balears, una distinción que protege y pone en valor a los negocios históricos que forman parte del tejido económico y cultural de las islas.
