Japón aprueba el primer tratamiento mundial con células madre para el párkinson

El Gobierno japonés dio el visto bueno este viernes a la comercialización de los primeros medicamentos basados en células madre pluripotentes inducidas, las denominadas células iPS, para tratar la enfermedad de Parkinson y afecciones cardíacas graves. El ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, confirmó la aprobación en una rueda de prensa tras una reunión gubernamental, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

La aprobación llega después de que un panel de expertos del ministerio recomendara, a mediados de febrero, avanzar con el proceso para aprobar provisionalmente los fármacos. Se trata de la primera vez que un país aprueba la comercialización de tratamientos basados en células iPS, dos décadas después de su creación por parte de Shinya Yamanaka, profesor de la Universidad de Kioto y uno de los galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2012 por este avance.

Los medicamentos en cuestión son el Reheart, utilizado para tratar la miocardiopatía isquémica, una enfermedad grave en la que el músculo cardíaco se debilita, dilata o no funciona adecuadamente debido a una reducción crónica del flujo sanguíneo rico en oxígeno; y el Amshepri, para pacientes con párkinson.

Según han explicado las autoridades japonesas, la aprobación es condicional y por tiempo limitado, y las empresas que producen los fármacos tendrán que solicitar la aprobación continua en un plazo de siete años, de cara a obtener la aprobación convencional definitiva. Las células iPS se derivan de tejido adulto, a diferencia de las células madre embrionarias humanas, que se obtienen de embriones.

El Amshepri, desarrollado por la farmacéutica Sumitomo Pharma, se produce mediante el cultivo de células iPS que se convierten en células nerviosas que secretan dopamina para inyectarse en el cerebro de pacientes con párkinson, una enfermedad causada por la pérdida de células productoras de dopamina.

Noticias relacionadas

Reheart son unas láminas de células miocárdicas, obra de Cuorips, que se aplican a la superficie del corazón del paciente y secretan unos nutrientes que ayudan al órgano muscular a recuperarse, de acuerdo a la 'start-up' especializada en tratamientos médicos.