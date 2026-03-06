Illa asegura que los discursos machistas "no tienen ningún espacio" en las instituciones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido del riesgo de los discursos machistas contra los derechos y libertades de las mujeres y asegura que "no tienen ningún espacio" en las instituciones, con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Lo ha dicho este viernes en el acto institucional por el 8M, que ha encabezado junto a la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra, en el que ha recordado que la igualdad actual es "heredera del esfuerzo, talento y valor de mujeres que abrieron las puertas".

Illa asegura que se debe ir más allá de escuchar a las mujeres, ya que ellas tienen que decidir, actuar, en todos y cada uno de los ámbitos y espacios de la sociedad, y "en plana libertad, autonomía, igualdad y seguridad". "Se ha avanzado pero para la igualdad tenemos mucho trabajo por hacer", y defiende que el feminismo es transversal y que se debe continuar trabajando para reducir la brecha salarial, evitar la precariedad laboral y romper los techos de cristal.

Ve necesario erradicar las nuevas formas de machismo en las redes sociales y prevenir y perseguir la violencia machista: "Una sola víctima de violencia machista demuestra que todavía hay mucho camino por recorrer".

Derechos no garantizados

En su intervención, Menor ha insistido que los derechos de las mujeres no están garantizados para siempre y que "el reto más importante es hacer entender que el feminismo, que la igualdad, no es una lucha del pasado, sino una herramienta imprescindible para continuar construyendo un futuro más justo".

Afirma que los avances que muchas veces se dan por sentado "son el resultado de una lucha colectiva sostenida durante generaciones" y que con la campaña del Govern de este año se reivindica precisamente esto, la memoria.

"Quiero reivindicar el legado de las mujeres que han abierto camino para que hoy podamos avanzar con más fuerza. Somos responsables de transmitir este legado a la generación", indica, ya que cree que aún queda camino por recorrer. Además, la consellera ha pedido "no avalar discursos que quieren hacer retroceder (a las mujeres), discursos que niegan la desigualdad, que cuestionan el feminismo o que niegan la violencia machista", ya que es negar la realidad que sufren muchas mujeres.

Calaf y Viza

La declaración institucional por el 8M la han leído la periodista Rosa Maria Calaf junto a la también periodista Olga Viza, y en el texto se recuerda la "gran fuerza transformadora" de las primeras Jornades Catalanes de la Dona, hace 50 años, y que sirvieron para impulsar el feminismo en los barrios y los pueblos.

El documento ha recordado a "aquellas jóvenes idealistas y luchadoras del 76, mujeres mayores hoy, que hicieron posible asumir estos derechos para todas", y que recordar aquel momento no es un acto nostálgico, sino algo necesario. "La memoria histórica nos permite entender que los derechos de las mujeres nunca han estado garantizados de manera definitiva y que cada avance ha convivido con resistencia, reacciones e intentos de retroceso", añade.

Acto seguido, Olga Viza han mantenido una conversación con Rosa Maria Calaf, la educadora Remei Sipi y la profesora y política Teresa Eulàlia Calzada; y el acto ha contado también con la actuación del coro Geriona, formado por mujeres.