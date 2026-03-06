Eduard Sallent, exjefe de los Mossos y comisario, deja el cuerpo policial

Eduard Sallent, comisario de los Mossos d'Esquadra y exjefe del cuerpo policial, ha pedido una excedencia y deja la policía catalana. El que fuera alto mando de la institución, destituido por el Govern socialista de Salvador Illa después de la detención fallida de Carles Puigdemont en aquel mitin celebrado en el Arc de Triomf de Barcelona, es en la actualidad jefe de la región Metropolitana Sur. Ocupará el puesto hasta finales de este mes, según ha avanzado 'El País' y ha confirmado este diario.

La última actuación de Sallent como responsable de la región metropolitana sur fue eñ diseño y aplicación del plan de seguridad del MWC celebrado esta semana en Fira de Barcelona y L'Hospitalet. El operativo acabó este jueves con un descenso del 49% de los delitos, después de que debiera reforzarse poco antes de empezar el congreso por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Licenciado en filosofía, Sallent se incorporó a los Mossos en 1997. Fue comisario jefe en dos periodos entre junio de 2019 y noviembre de 2020, nombrado por el exconseller Miquel Buch, y entre el 17 de octubre de 2022 designado por el exconseller Joan Ignasi Elena hasta que fue relevado por la actual consellera de Interior Núria Parlon en agosto de 2024, tras la detención fallida de Carles Puigdemont durante el pleno de investidura de Salvador Illa.

Precisamente, en 2024 Sallent ganó una nueva plaza de mayor de los Mossos d'Esquadra que había convocado la anterior legislatura el equipo de Interior de ERC. Sin embargo, la comisaria Alícia Moriana, actual número 2 del cuerpo policial, así como varios sindicatos de Mossos impugnaron las bases del proceso. También lo llevaron a los tribunales varios sindicatos policiales. Pese a que algunos juzgados contenciosos administrativos de Barcelona han avalado esta convocatoria todavía no se han resuelto todos los recursos presentados, por lo que la designación de la plaza no se ha hecho oficial. Con su petición de excedencia esta resolución queda en el aire.

Varias fuentes han apuntado a este diario que Sallent hizo su petición de salida de Mossos a través de los canales de recursos humanos oficiales, y que la tramitación de ese proceso puede acabar a finales de marzo. También se debe conocer qué hará a partir de ahora, aunque no se descarta que pueda acceder a los servicios de seguridad del sector privado.