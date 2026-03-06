El eclipse del siglo dispara los precios de hoteles en el norte de España: 8.000 euros por una habitación en León

El lema elegido por Castilla y León para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este año fue 'El cielo nos ha elegido', en referencia al eclipse solar único en el último siglo que se va a poder disfrutar en el norte de España el próximo 12 de agosto, con especial buena visibilidad en zonas con poca contaminación lumínica. Basta echar un rápido vistazo a portales de reservas de habitaciones como Booking para certificar que, sin duda, los precios para reservar una estancia o un apartamento en el norte castellanoleonés son siderales, estratosféricos, rozando en algunos casos los 8.000 euros la noche por una habitación.

Y es que el bautizado como 'eclipse del siglo', donde la luna tapará completamente el sol alrededor de las 20.30 horas en una franja que cruza el norte del país, entrando por Galicia y saliendo por el levante llegando a las islas Baleares, atraerá a entre cinco y 10 millones de visitantes a estas zonas, muchos de ellos extranjeros. Esos al menos son los cálculos de la comisión interministerial que lleva meses diseñando con particular celo la organización del evento para garantizar la movilidad y la seguridad porque el mundo entero estará observando lo que pase en España.

Una habitación familiar con baño se alquila en León por casi 8.000 euros la noche en la plataforma 'Booking'. / EL PERIÓDICO

La altísima demanda de espacios hoteleros ha disparado los precios, y no solo en el triángulo formado por León, Palencia, Burgos y Soria, provincias interiores donde se presagia una fantástica visibilidad y la cotización de una cama roza ya cifras de locura, sino en numerosas provincias dentro de la citada banda, como A Coruña, Guadalajara o Tarragona. En esta última zona apenas quedan habitaciones disponibles en el Parque Natural de la Sierra de Montsant.

"La alta demanda turística en zonas como Priorat y Conca de Barberà se explica porque estas comarcas están dentro de la franja de totalidad del eclipse, es decir, el área por donde pasará la sombra de la luna y donde se podrá ver completamente el Sol ocultarse detrás de ella", apunta Jordi Ferrer, presidente de la Asociación Hotelera de Tarragona, que prevée un lleno absoluto en la provincia.

Estos días, a pesar de las previsiones de alta ocupación, el sector se muestra preocupado por la evolución de la guerra de Irán: "Es un tema que nos preocupa, es un tema muy grave, y ojalá lo que está ocurriendo se arregle lo antes posible, pero no tememos cancelaciones porque esta zona es un destino seguro", apunta Ferrer.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / EL PERIÓDICO

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades de Tarragona se convertirá esos días en la capital catalana del eclipse, ya que será el principal observatorio de divulgación en Catalunya. Allí se celebrarán medio centenar de actividades que van desde talleres -para adultos y niños- a conciertos, observaciones y hasta cenas de cocineros con estrellas Michelin. "Estamos en una zona de máxima protección contra la contaminación lumínica y, además, tenemos el sello Starlight. Se da la casualidad, además, de que el día 12, por la noche, es el día principal de la lluvia de estrellas de San Lorenzo", subraya Aleix Roig, guía astronómico, astrofotógrafo y coordinador de contenidos del Parc. "Todavía tenemos plazas para los diferentes paquetes, pero el mayor problema es dónde dormir. El primer anillo alrededor del parque está todo lleno".

En Xalet de Prades, un complejo de alojamientos ecológicos en medio de naturaleza, todavía quedaban disponibles esta semana iglús por 460 euros la noche. En Prades, los pocos apartamentos que están libres se cotizaban a 448 euros la noche, y algunos hoteles de lujo, como Hostatgeria del Poblet o el Gran Hotel Más d'en Bruno, que organizará un festival alrededor del eclipse con visitas a bodegas incluidas, están prácticamente llenos -se comercializan packs de varios días-, al igual que algunos cámpings de la zona, como el Prades Park. "Este año hemos notado una anticipación muy alta a la hora de reservar y hemos dado prioridad a los que vienen de forma más regular; aún nos queda algo de espacio", precisa Mireia Sans, directora del cámping.

Observación de la lluvia de Perseidas en el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, el epicentro en Catalunya de la observación del eclipse del próximo 12 de agosto. / PARC ASTRONÒMIC DE PRADES

El cartel de no hay espacio disponible ha llegado ya incluso a algunos alojamientos de la costa, donde campings como el Capfun Mirmanda, en Cambrils, ya no tiene huecos disponibles, algo que, por otra parte, es habitual en esas fechas. "A medida que se van llenando las zonas del parque natural, la demanda va en aumento en Reus, Tarragona o Cambrils", matiza Ferrer, que precisa que si las primeras reservas, ya el año pasado, las hicieron turistas extranjeros, principalmente estadounidenses, "que les gustan mucho estos temas", últimamente se ha despertado mucho el interés del turista español.

En un rápido vistazo a portales de búsqueda de habitaciones se comprueba que para el día 12 se dobla el precio de la habitación con respecto a otros días de esa misma semana. En el Gran Claustre Boutique Hotel Altafulla, en plena Costa Daurada, por ejemplo, se pasa de 140 a 280 euros. Otros, como el Tancat de Codorniu, en Alcanar, ya no tienen espacio libre. Lo cierto es que cuesta encontrar una habitación.

De 142 euros a 7.956

Las subidas registradas, aun así, están lejos de las de Castilla y León, donde los hospedajes valen diez veces más que un día normal. En León, por ejemplo, una habitación familiar con baño, con cinco camas individuales, se llega a alquilar por 7.956 euros. La estancia, dentro de un apartamento, no incluye ni las toallas ni el desayuno, teniendo que pagar un suplemento por el primero. Esa misma habitación una semana antes cuesta 'solo' 142 euros. Es, sin duda, una oferta extraordinaria, pero lo cierto es que la baja oferta hotelera y la alta demanda ha provocado que se disparen los precios como si la ciudad albergara la final de la Champions League.

Un apartamento en Montblanc, la zona más privilegiada de Catalunya para ver el eclipse, se cotiza a 730 euros. / EL PERIÓDICO

La habitación más barata de la ciudad de León la ofrece el Hotel Real Colegiata San Isidoro, a 500 euros la noche para dos personas, pero la mayoría tienen precios superiores y se pueden encontrar habitaciones hasta de más de mil euros. Los apartamentos, por aquello de ir con la familia o amigos, son los que están más disparados. "2.458 euros la noche. Apartamento de 65 m2, dos dormitorios, un baño". Una semana más tarde ese mismo piso vale 200 euros.

La demanda también es alta en los cámpings. "Acabamos de abrir hace dos días, pero llevamos un mes cogiendo una o dos reservas al día. Aun así yo no voy a subir los precios por esto", comenta Antonio, del Cámping Ciudad de León, que todavía tiene parcelas libres aunque espera lleno. "Lo bueno es que la gente está reservando una semana entera", aprecia el empresario.

Científicos chilenos observan el eclipse solar de 2021 en la Antártida. / FELIPE TRUEBA

"Nunca habíamos vivido un 'boom' así", destaca Paula Vázquez, portavoz de la Asociación de Hostelería de León, que explica que no valoran el precio de las habitaciones que cada hotel quiere poner porque "es un libre mercado y cada uno en su negocio decide qué precio poner para esa noche", pero sí denuncia que debería haber más control por parte de la Junta de Castilla y León "porque están saliendo hasta debajo de las piedras muchos anuncios y publicaciones ilegales de viviendas de uso turístico".

En Burgos se vive una situación parecida, siendo imposible encontrar sitio por debajo de los 440 euros para el 12 de agosto, y algunas habitaciones llegan a cotizarse a 1.050 euros la noche en hoteles de cuatro estrellas. Los apartamentos, también aquí, son la joya de la corona. Se alquila uno de dos dormitorios con cuatro camas en el centro por 2.450 euros para la noche en cuestión. Ya queda poca disponibilidad en la mayoría de los hoteles.

En Soria los precios también están por las nubes, con precios que no bajan de 900 euros cuando un día después están a apenas cien. En Palencia este miércoles quedaban solo tres y su precio rondaba los 470 euros cuando en otros días de agosto no superan los 60 euros.

Dos personas observan la puesta de sol en el Camping Prades Park, en Tarragona, que tiene una alta demanda para este agosto. / EL PERIÓDICO

Entretanto, en la costa de Galicia ya quedan pocos hoteles con habitaciones disponibles y tampoco hay mucha oferta en varias ciudades, entre ellas A Coruña, donde los alojamientos más económicos superan los 450 euros, según los portales de búsqueda. En Oviedo y Gijón se cotiza la habitación doble a más de 500 euros para una sola noche, así como en Zaragoza o en Guadalajara, entre otras ciudades. Aunque ningún lugar puede batir el precio que se piden en el exclusivo Port de Sóller de Palma de Mallorca, donde se llega a pagar 22.000 euros la noche.