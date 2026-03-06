El eclipse solar despierta la picaresca: se alquila terraza en Salou a 900 euros la hora o un terreno en Burgos, a 300

La brutal demanda de espacios hoteleros para poder vivir el eclipse del siglo del 12 de agosto en el norte de España ha provocado que rebrote esa picaresca española tan propia en la que particulares quieren hacer su agosto. Mientras desde las asociaciones hoteleras denuncian el afloramiento de numerosos "apartamentos turísticos ilegales", que piden no menos de 500 euros por noche, hay quien incluso quiere alquilar no ya una casa o una habitación, sino un trozo de terreno para poder disfrutar de cómo el sol se esconde tras la luna en un evento que despierta interés mundial. No en vano, el Gobierno espera que se desplacen a la franja de mayor visibilidad, que recorre el extremo norte de España desde Galicia a Baleares, entre cinco y diez millones de personas, muchas de ellas extranjeras.

"Se alquila terreno ideal para ver el eclipse. Dispone de piscina. El alquiler es por días. Hasta cinco personas. Se puede acampar. 300 euros", reza un anuncio en el portal Milanuncios sobre una parcela en alquiler en Aranda de Duero (Burgos). Hay quien incluso alquila su terraza, en este caso en Salou, en Tarragona, una de las provincias donde mejor se verá el eclipse total. "Alquiler una hora terraza ático en primera línea de mar. Ubicación privilegiada. Vistas espectaculares. Orientación sur. Más de 40 m2. Precio: 900 €. Ideal para instalar cámaras fotos, vídeo, tv, etc. Máximo 10 personas", reza el anuncio de una agente de viajes.

Terreno con piscina que se alquila en un pueblo de Burgos por 300 euros para vivir el eclipse. / EL PERIÓDICO

Hay incluso quien ha puesto su casa en alquiler en portales como Wallapop, normalmente utilizados para vender productos de segunda mano. "Casa de pueblo cerca de las Quintanillas y a 7 kilómetros de Lodoso donde se sitúa el centro astronómico para poder ver el eclipse. A tan sólo 10 minutos de Burgos capital. Ubicación excelente. 850 euros", dice uno de los anuncios.

Un paseo en yate por 250 euros

Las ofertas llegan por tierra y mar. En el puerto de Cambrils, por ejemplo, se ofrece un paseo en yate de cinco horas el día del eclipse por 1.200 euros con un máximo de 10 personas. "No hay mejor forma de contemplar el eclipse que desde el mar, rodeado de silencio, elegancia y una perspectiva inmejorable: a bordo del yate", reza el anuncio. También ofrecen esta experiencia otras empresas náuticas desde El Masnou (Barcelona) o Calafell (Tarragona) por 250 euros por persona.

Un manto de estrellas cubre el Hotel Mas d'en Bruno, en el Priorat, donde han organizado un festival exclusivo para vivir el eclipse total de sol. / EL PERIÓDICO

Lo cierto es que la oferta para disfrutar del evento astronómico del siglo es variada y para todos los públicos, aunque limitada por los precios por un lado, y por otro porque las plazas se están agotando rápido en toda la franja norte de España donde habrá total visibilidad del eclipse.

Experiencias exclusivas

Picarescas al margen, son numerosos los hoteles que ofrecen experiencias exclusivas. En el Hotel Mas d'en Bruno, un precioso y lujoso Relais & Chateaux en el corazón del Priorat, han diseñado un festival de cuatro días en torno al eclipse. "El hotel se va a dedicar al 100% a ello, son cuatro días inmersivos", comenta Jordi Compte, su director, sobre este pack que cuenta con degustaciones gourmet, visitas a viñas Priorat y Montsant "donde un enólogo explica cómo afecta el calendario lunar" al crecimiento de la uva, comidas entre viñedos, cenas "astrogastronómicas" y visitas culturales.

La tarde del eclipse, los huéspedes del lujoso establecimiento visitarán el Parc Astrònomic Muntanyes de Prades, donde contarán con un espacio exclusivo para seguir el evento con la cena servida por La Boscana, el restaurante de Lleida dirigido por el chef Joel Castanyé que ha logrado este año su segunda estrella Michelin. "Estamos casi llenos, muchas de las habitaciones se han reservado con mucho tiempo de antelación, pero hemos guardado un pequeño montante para compromisos y agencias locales", precisa el director del hotel.

Vista de la terraza de Salou que se alquila por 900 euros durante la hora del eclipse del 12 de agosto. / EL PERIÓDICO

La afluencia es tan grande en esta zona de Tarragona -según Protecció Civil va a haber 85.000 desplazamientos el 12A- que muchos cámpings y hoteles solo permiten reservas de más de cuatro noches. "Nos han pedido que tuviéramos cuidado con el check-in y check-out porque podría ser un poco complicado llegar a las instalaciones ya que va a haber una gran masificación de tránsito durante una fecha muy concreta", comenta Miriam Sans, directora del Camping Prades Park, que todavía tiene algo de espacio disponible en sus instalaciones.

La semana del eclipse todo en el Parque Natural del Montsant girará en torno al Parc Astrònomic de Prades, que ha preparado más de 50 actividades, que van desde conciertos a charlas y observaciones y talleres impartidos por expertos españoles e internacionales.