Los directores de parques naturales piden explicaciones al Govern por el "cese encubierto" del responsable de Els Ports: "Sienta un precedente inadmisible"

Los 11 directores de los parques naturales de Catalunya han trasladado al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica su profundo malestar ante la decisión del Govern de prescindir de los servicios de Toni Curcó como responsable del parque natural de Els Ports. Consideran que se trata de un "cese encubierto" y que supone un "precedente grave" e "inadmisible". La protesta unánime de los directores de todos los espacios protegidos a la que ha accedido EL PERIÓDICO que son competencia de la conselleria se hizo llegar de forma interna a la dirección general de Políticas Ambientales para pedir explicaciones.

En el escrito, se reivindica que la conservación de la naturaleza debe ser de interés público esencial y subrayan que esta se fundamente en criterios científicos y técnicos. "Los parques naturales trabajamos diariamente para alcanzar este objetivo, siempre con la voluntad de compatibilizar la protección de los valores naturales con las actividades humanas y el desarrollo socioeconómico del territorio", reza el documento.

Paisaje de Els Ports. / Bruno Duran / ACN

No obstante, avisan de que este equilibrio no puede quedar condicionado de forma sistemática a los intereses políticos o económicos cuando entran en conflicto con decisiones técnicas, tal y como sucedió en Els Ports. Las tensiones entre algunos ayuntamientos y el parque empezaron por los informes ambientales, a menudo negativos o con condiciones, que se emiten al tramitar autorizaciones para actividades forestales. A menudo el órgano de dirección no rechaza la solicitud pero sí impone restricciones y requisitos para preservar la biodiversidad. Según pudo saber este diario, solo un 6% de los informes ambientales emitidos durante la dirección de Curcó fueron desfavorables.

Los directores expresan "apoyo explícito" a la gestión de Curcó y piden su restitución en el cargo

El resto fueron favorables o condicionados, sin llegar a impedir la actividad que se pretendía realizar. Estos informes, realizados por técnicos y firmados por el director, indignaron a algunos propietarios locales y consistorios. En una ocasión, se denegó la apertura de un camino para garantizar el paso de los bomberos en caso de incendio porque las obras afectaban a un nido de águilas perdiceras, una especie protegida. Y luego, el incendio del pasado verano en Paüls intensificó gravemente las divergencias entre los ayuntamientos y la dirección del parque natural. Los consistorios pedían poder entrar en los bosques a realizar talas de árboles para rebajar el riesgo de fuego y criticaban supuestos impedimentos por parte del espacio natural comandado por Curcó. Aun así, cabe destacar que el parque de Els Ports es uno de los que más actuaciones forestales ha puesto en marcha.

"Independencia técnica"

Sobre la elaboración de los informes, el documento remitido a la conselleria, firmado por todos los directores y también por el jefe de servicio de espacios naturales protegidos, destaca que es imprescindible mantener la "independencia técnica" de los equipos gestores: "El cese de un director de parque sin una justificación clara, transparente y debidamente motivada supone un precedente grave e inadmisible".

Dos buitres negros en el jaulón de aclimatación construido en Els Ports. / GREFA

Los directores alertan de que una decisión como la que se ha tomado con Curcó genera una situación de indefensión absoluta para le resto de directores, técnicos y personal de los parques naturales, puesto que debilita la capacidad para actuar con criterios profesionales. La destitución de Curcó llega en un momento en el que los parques naturales reclaman estabilidad de los equipos y más seguridad económica para sacar adelante sus proyectos. En el escrito, los directores incluso expresan "apoyo explícito" a la gestión desarrollada por Curcó al frente de Els Ports y piden su restitución en el cargo.

Sobre el cese, la conselleria especificó en su día que Curcó ocupaba el puesto a través de una comisión de servicios que finalizó. No obstante, en los últimos años ha habido directores de otros parques naturales de la Generalitat en esta misma situación durante mucho más tiempo, cuyas cargos, en algunos casos, se llegaron a consolidar. El Govern, pese a la reclamación de los directores, asegura que busca un "perfil más gerencial" con el objetivo de gestionar las interacciones sociales y oportunidades del territorio.