Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona

Con un discreto mensaje en su web oficial, y con un mensaje en X (el antiguo Twitter) publicado a las 20:34 horas de este viernes, Rodalies ha confirmado que las obras de mantenimiento en los túneles del Garraf empezarán el próximo lunes 16 de marzo. A falta de diez días para que empiecen los trabajos de Adif, todavía no estaba confirmada la fecha de inicio de las afectaciones, que dejarán inoperativa la vía de tren más cercana al mar durante al menos tres meses, hasta junio.

Así, el tráfico por los túneles del Garraf se verá reducido a la mitad –dos trenes por hora y sentido– el mismo día que, según el secretario de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, prevé que reabra el tramo entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell cerrado desde el accidente de Gelida.

Esta reapertura era un requisito indispensable para poder llevar a cabo el Plan Alternativo de Transporte que también se ha confirmado este mismo viernes y preveía que dos trenes en dirección Barcelona por la mañana, y otros dos en dirección Tarragona por la noche circularan por Vilafranca del Penedès.

En conjunto, los trenes de Regionals circularán hasta Sant Vicenç de Calders, desde donde zarparán buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat. Que los buses no lleguen hasta Barcelona responde a una petición de varias plataformas de usuarios como Dignitat a les Vies, ya que consideran que desde El Prat –donde pueden cogerse metro, buses y los 8 trenes por hora y sentido que Renfe ha dispuesto para este corte– es más fácil llegar a las estaciones de Sants, Passeig de Gràcia y estació de França en las que se detienen normalmente sus trenes. En anteriores cortes, los buses habían llegado hasta la Zona Universitaria de Barcelona, un punto que las plataformas creen demasiado alejado del centro de la capital catalana, ademád de mal conectado.