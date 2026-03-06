Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor, herido grave por un desprendimiento en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal

Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

Un conductor herido grave por un desprendimiento en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Un conductor herido grave por un desprendimiento en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona) / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Europa Press

Europa Press

Barcelona
El conductor de un vehículo ha resultado herido grave este viernes tras un desprendimiento de piedras en la carretera N-260 a la altura de Sant Joan de les Abadesses (Girona), ha informado Bombers de la Generalitat.

El aviso se ha producido a las 18.27 horas, y 4 dotaciones de Bombers se han desplazado al lugar de los hechos, donde han rescatado al conductor, que había quedado atrapado dentro del coche; se le ha trasladado en ambulancia al Hospital Josep Trueta de Girona.

La carretera N-260 se encuentra cortada desde entonces a la altura de Ripoll (Girona), y se realizan desvíos por la N-260a y la GI-521.

