Sucesos
Detenido un conductor con 33 kilos de marihuana en La Jonquera
El arresto se produjo en el área de servicio de la AP-7 después de que agentes del ARRO detectaran una actitud nerviosa del conductor
Condenado el kamikaze de La Jonquera a 13 años y medio de prisión por homicidio y tráfico de drogas
Eva Batlle
Un hombre de 23 años fue detenido el 1 de marzo en el área de servicio de la AP-7 de la Porta Catalana, en La Jonquera, después de que la policía encontrara 33 kilos de marihuana escondidos en el maletero del coche. Se le acusa de un delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 del mediodía, mientras agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona realizaban un patrullaje preventivo por la AP-7. Según la información facilitada, los policías se fijaron en un conductor que estaba detenido en el área de servicio y que se mostró especialmente nervioso al detectar la presencia policial.
Este comportamiento levantó las sospechas de los agentes, que identificaron al hombre y registraron el vehículo. En el maletero localizaron dos grandes bolsas de plástico negro y, dentro de ellas, cuatro bolsas transparentes cargadas de marihuana. En total, la droga intervenida pesaba 33 kilos. El valor de la sustancia en el mercado ilícito se estima en casi 60.000 euros, según la policía.
El joven, que no tenía antecedentes, pasó a disposición judicial el 3 de marzo en el juzgado de guardia de Figueres.
