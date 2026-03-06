Catalunya eleva a 216 los casos de peste porcina tras detectar 21 nuevos jabalíes positivos

Catalunya ha confirmado 21 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes, con lo que eleva a 216 los casos positivos de esta enfermedad y a un total de 37 los focos declarados desde noviembre, todos en la provincia de Barcelona. El último informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revela que los nuevos positivos se han detectado en municipios que ya reportaron jabalíes infectados, si bien, se ha localizado un caso por primera vez en Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Por otro lado, las inspecciones en granjas de la zona siguen sin detectar cerdos domésticos con sintomatología ni lesiones compatibles con esta enfermedad.

Desde que se comunicó el primer foco el pasado 28 de noviembre, hay ocho municipios en los que se han encontrado jabalíes infectados: Cerdanyola, Sant Cugat y Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern. Además, se han analizado otros 1.708 animales que han resultado negativos, de los cuales 1.176 son animales capturados o abatidos sin mostrar sintomatología clínica, y 532 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Siguen las labores de búsqueda

El informe recuerda que siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y actividades para la reducción de su población en la zona a la vez que se trabaja en las medidas de aislamiento y vallado, priorizando el control de corredores de uso de jabalíes que se van adaptando a la evolución de la situación epidemiológica.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus controles, inspeccionándose sus medidas de bioseguridad y realizando la vigilancia pasiva reforzada.