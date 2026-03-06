Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaHospital BellvitgeCatalunyaMargarita RoblesPisos Les NausTrumpNotaria CádizEclipse solarGisèle Pelicot
instagramlinkedin

Declarados 37 focos

Catalunya eleva a 216 los casos de peste porcina tras detectar 21 nuevos jabalíes positivos

Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola

Un grupo de jabalíes.

Un grupo de jabalíes.

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya ha confirmado 21 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes, con lo que eleva a 216 los casos positivos de esta enfermedad y a un total de 37 los focos declarados desde noviembre, todos en la provincia de Barcelona. El último informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revela que los nuevos positivos se han detectado en municipios que ya reportaron jabalíes infectados, si bien, se ha localizado un caso por primera vez en Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Por otro lado, las inspecciones en granjas de la zona siguen sin detectar cerdos domésticos con sintomatología ni lesiones compatibles con esta enfermedad.

Desde que se comunicó el primer foco el pasado 28 de noviembre, hay ocho municipios en los que se han encontrado jabalíes infectados: Cerdanyola, Sant Cugat y Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern. Además, se han analizado otros 1.708 animales que han resultado negativos, de los cuales 1.176 son animales capturados o abatidos sin mostrar sintomatología clínica, y 532 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Siguen las labores de búsqueda

El informe recuerda que siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y actividades para la reducción de su población en la zona a la vez que se trabaja en las medidas de aislamiento y vallado, priorizando el control de corredores de uso de jabalíes que se van adaptando a la evolución de la situación epidemiológica.

Noticias relacionadas

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus controles, inspeccionándose sus medidas de bioseguridad y realizando la vigilancia pasiva reforzada.

TEMAS

  1. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  2. Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
  3. La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
  4. La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
  5. Caos antes de las obras: una incidencia en los túneles del Garraf deja trenes detenidos durante más de una hora
  6. Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
  7. Marta, adicta al sexo: 'No buscaba placer, buscaba no sentir
  8. Presupuestos de la Generalitat 2026: Catalunya incrementará un 24% sus fondos para investigación y universidades hasta alcanzar los 1.950 millones

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

DIRECTO | La borrasca Regina provoca una subida del caudal de varios ríos de Girona y obliga a la ACA a emitir avisos

DIRECTO | La borrasca Regina provoca una subida del caudal de varios ríos de Girona y obliga a la ACA a emitir avisos

Piden cuatro años de prisión para un taxista de Mallorca por abusar sexualmente de una clienta

Piden cuatro años de prisión para un taxista de Mallorca por abusar sexualmente de una clienta

Catalunya eleva a 216 los casos de peste porcina tras detectar 21 nuevos jabalíes positivos

Catalunya eleva a 216 los casos de peste porcina tras detectar 21 nuevos jabalíes positivos

¿Qué pasa cuando la IA tramita expedientes o decide sanciones? Los juristas piden a la administración pública "transparencia y reglas"

¿Qué pasa cuando la IA tramita expedientes o decide sanciones? Los juristas piden a la administración pública "transparencia y reglas"

El error de iluminar los árboles: la contaminación lumínica dispara el polen y agrava las alergias

El error de iluminar los árboles: la contaminación lumínica dispara el polen y agrava las alergias

Marta Boix, profesora con 16 años de experiencia: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

Marta Boix, profesora con 16 años de experiencia: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

Adición al sexo: cuando deja de ser una elección y hay que pedir ayuda

Adición al sexo: cuando deja de ser una elección y hay que pedir ayuda