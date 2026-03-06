¿Cuándo se cambia la hora en España? Llega el horario de verano 2026

España se prepara para volver al horario de verano, una cita anual que trae consigo el tradicional ajuste de relojes. Aunque el cambio busca optimizar la luz solar, sigue generando opiniones divididas entre quienes disfrutan de las mañanas más luminosas y quienes lamentan las tardes más cortas. ¿Cuándo se hará el cambio de hora?

¿Qué día hay que cambiar la hora?

El cambio al horario de invierno se produce siempre en España la madrugada del último domingo de marzo, que este año cae el día 29. Por tanto, se mantiene el horario de invierno durante casi todo ese mes. La fecha del cambio de hora será, pues, la noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo.

¿Hay que adelantar o retrasar el reloj?

En el cambio horario de verano hay que adelantar el reloj una hora. El momento exacto de hacerlo es la madrugada del día 29 de marzo, en la que a las dos pasarán a ser las tres. Si prevés estar durmiendo a esa hora, lo más cómodo es retardar los relojes al ir a dormir para levantarte el domingo con la hora real. Aunque solo los analógicos y algunos digitales, puesto que casi todos los dispositivos inteligentes -como teléfonos móviles, ordenadores y similar- suelen cambiarse de forma automática.

¿Cómo te afectará el horario de verano?

El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá más tarde, por lo que dispondremos de mas tiempo de luz solar por las tardes.

¿Qué efectos tiene el cambio en la salud?

El cambio al horario de verano puede provocar desadaptación y síntomas similares a los que provoca el 'jet lag': fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual. También se puede sentir hambre a horas intempestivas o todo lo contrario: falta de apetito o sensación de plenitud tras la comida.

En todo caso, los humanos no somos los únicos que sufrimos el cambio de hora. Se investigan también los problemas que pueden afectar a los animales, sobre todo los de granja. El cambio horario altera las horas de alimentación por ejemplo en los cerdos, provocándoles ansiedad. También modifica las horas de ordeñar a las vacas (se les extrae la leche cada 12 horas), lo que provoca pérdidas en el total de litros obtenidos al final del día.

¿Cuánto se ahorra con el cambio de hora?

No existe ningún estudio que demuestre un ahorro energético importante para justificar este cambio de hora dos veces al año. Además, el horario de verano significa que oscurece más tarde para las familias, por lo que encienden las luces más tarde. En todo caso, la luz natural que se gasta por la mañana se ahorra por la tarde.

Según los expertos a favor del cambio horario, supone un ahorro energético y económico. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se aprovechan más las horas de sol, por lo que no se consume energía eléctrica.

El cálculo que han hecho desde IDAE es de unos 6 euros al año. Visto así, puede parecerte una cantidad ínfima, y ellos lo saben, pero si se multiplican estos 6 euros por los casi 20 millones de hogares en España, el ahorro asciende a casi 120 millones de euros en nuestro país.

¿Será el último cambio de hora?

La Comisión Europea se había fijado en principio el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, pero el plan era demasiado ambicioso y el Parlamento Europeo propuso después que el último año con cambio de hora fuera el 2021, sin embargo, tampoco ha sido así. La voluntad de los eurodiputados era que los países que se quedasen con el horario de verano hicieran el último cambio en marzo, y los que optasen por el de invierno, en octubre.

¿Con qué horario se quedará España?

No está nada claro. El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema. En el pasado cambio de hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionó la idoneidad de mantener esta medida y anunció que propondría a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

Lo hizo en su cuenta de X, en la que subrayó que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" y apeló al escaso impacto que tiene a nivel energético y en la vida de las personas.

¿Cuál es la historia del cambio de hora?

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad (España introdujo el cambio horario en 1974). En 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para poner orden sobre el tema en los diferentes países.