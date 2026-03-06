Borrasca Regina, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat y Aemet por lluvias torrenciales en Catalunya y otras zonas de España

Llega un nuevo frente con lluvias y nieve en el Pirineo

El Meteocat ha actualizado la alerta por lluvias esta tarde y ha advertido de un nuevo episodio que dejará lluvias generalizadas en Catalunya, con mayor intensidad en Girona, al tiempo que se espera nieve por encima de los 2.000 metros. Las comarcas gerundenses están en alerta naranja (peligro de 3 sobre 6) desde este viernes por la mañana por la posibilidad de acumulación de lluvia superior a 100 mm en 24 horas.

Según el Meteocat, las precipitaciones, que corresponden a restos de la borrasca Regina, comenzarán a primera hora de este jueves por el sur de Cataluña y se irán desplazando por todo el territorio catalán, con mayor impacto en Girona. El frente puede dejar nieve muy abundante por encima de los 2.000 metros en el Pirineo oriental, lo que aumenta el riesgo de aludes, y también se esperan rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora en el litoral, ha avisado el Meteocat.