En Directo
Impacto de las lluvias
Borrasca Regina, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat y Aemet por lluvias torrenciales en Catalunya y otras zonas de España
Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, ha obligado a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya. Según apuntan los pronósticos, este frente podría dejar lluvias intensas en toda Catalunya y acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio, sobre todo en las comarcas del nordeste, donde podrían darse eventuales inundaciones. Protecció Civil ya ha activado la fase de alerta de sus planes frente a este tipo de escenarios y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Llega el barro
El Meteocat avisa de que este viernes las lluvias previstas podrían ir acompañadas de barro, lo que añadiría problemas para filtrar el volumen de agua, además de dejar todo cubierto de una fina capa de polvo.
Las lluvias llegan desde el mar
Las lluvias que vuelven a caer sobre el litoral catalán tienen ya el aspecto de 'llevantada' que se esperaba y llegan desde el mar. Una animación del radar del Meteocat muestra esta evolución:
Llega un nuevo frente con lluvias y nieve en el Pirineo
El Meteocat ha actualizado la alerta por lluvias esta tarde y ha advertido de un nuevo episodio que dejará lluvias generalizadas en Catalunya, con mayor intensidad en Girona, al tiempo que se espera nieve por encima de los 2.000 metros. Las comarcas gerundenses están en alerta naranja (peligro de 3 sobre 6) desde este viernes por la mañana por la posibilidad de acumulación de lluvia superior a 100 mm en 24 horas.
Según el Meteocat, las precipitaciones, que corresponden a restos de la borrasca Regina, comenzarán a primera hora de este jueves por el sur de Cataluña y se irán desplazando por todo el territorio catalán, con mayor impacto en Girona. El frente puede dejar nieve muy abundante por encima de los 2.000 metros en el Pirineo oriental, lo que aumenta el riesgo de aludes, y también se esperan rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora en el litoral, ha avisado el Meteocat.
Aumenta el riesgo de crecidas por la borrasca
Varias comunidades autónomas han activado alertas amarillas (peligro bajo) por inclemencias del tiempo, además de Catalunya y la Comunidad Valenciana. Andalucía, por temporal marítimo; Asturias y Baleares, por lluvias y fenómenos costeros; Castilla y León, por lluvias y nieve; Galicia, por temporal marítimo; La Rioja, por lluvias. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este jueves de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de los ríos Guadalope, Matarraña y tramo bajo del Ebro.
Cuádruple aviso de Aemet a la Comunitat Valenciana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene un aviso amarillo para toda la provincia de Valencia y Castellón, así como el litoral norte de Alicante, por precipitaciones que pueden dejar acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y chaparrones que pueden descargar de manera local más de 20 l/m2 en una hora.
Más lluvias esta tarde
La previsión meteorológica prevé que la tormenta se intensifique esta tarde en el interior y en Baleares. Los ríos han comenzado a notar el aumento del caudal también por el desembalse de algunos pantanos.
Las lluvias más intensas se han producido en el sur de Catalunya
Les Cases d'Alcanar ha recibido la mayor cantidad de agua, 36 litros, por el episodio de lluvias asociadas a la tormenta Regina que se ha registrado desde esta mañana. También en Els Ports se han acumulado hasta 20 litros. En el litoral central, la precipitación más alta se ha recogido en el Garraf, con hasta 23 litros.
Reabre el puerto de Valencia tras cinco horas cerrado
El Puerto de Valencia ha reabierto con normalidad tras permanecer más de cinco horas cerrado por el temporal de viento de este jueves, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido esta mañana la notificación del cierre por parte de la Autoridad Portuaria y, pasadas las 14.30 horas, ha informado de que ha sido reabierto.
Los bomberos atienden 38 avisos en las primeras horas de la borrasca Regina
El temporal empieza a dejar sus primeras incidencias en Catalunya. Según comunica el cuerpo de Bombers de la Generalitat, este jueves, entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde, se han atendido un total de 38 avisos relacionados con las lluvias y el viento asociados a la borrasca Regina. La mayoría se han dado en el norte de Catalunya, donde se espera que siga lloviendo con fuerza. En Alcanar se ha registrado el derrumbe de un tejado y en el municipio de l'Estany la caída de un palo de telefonía.
El temporal descarga más de 35 litros en Alcanar, uno de los municipios más afectados por las lluvias torrenciales
Los registros confirman que a lo largo de esta mañana, en muy pocas horas, en el municipio de Alcanar se han registrado acumulaciones de hasta 35 litros por metro cuadrado. Esta localidad, especialmente golpeada por las lluvias torrenciales y el riesgo de inundaciones, ha recibido el impacto del temporal y ha registrado descargas de hasta 10 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
- Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
- La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
- La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
- Aena derriba párkings y crea un espacio natural para desbloquear ante Europa la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat
- Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
- Sant Joan de Déu implanta el marcapasos más pequeño del mundo en una bebé prematura de 2 kilos a las pocas horas de nacer