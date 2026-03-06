Regina descarga más de 100 litros por metro cuadrado en Catalunya y se prepara para dejar un fin de semana de más lluvias y mal tiempo

En tan solo unas horas, entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, la borrasca Regina ha descargado más de 100 litros por metro cuadrado en varios puntos de Catalunya. Tal y como apuntaban los pronósticos, el paso de este frente ha dejado lluvias torrenciales en varias comarcas catalanas y acumulaciones que, en los casos más extremos, rozan los 200 litros por metro cuadrado en apenas una jornada. El temporal ha sido especialmente intenso en provincia de Girona, donde varios ríos han visto aumentar drásticamente su caudal y, en algunos casos, incluso han superado el umbral de peligro. Los avisos más severos derivados de esta borrasca se han apagado este mediodía pero, según advierte Protecció Civil, siguen activados todos los protocolos frente a inundaciones ante la previsión de que Regina siga dejando lluvias y mal tiempo durante todo el fin de semana.

Los primeros balances de este temporal apuntan a acumulaciones de hasta 175 litros por metro cuadrado en puntos como la estación de Puig Sesolles, en el Vallès Oriental, y de más de 160 litros en el Parc Natural dels Ports, en el Baix Ebre. También destacan lecturas de 152 litros en Viladrau, Osona, de 132 litros en Lliurona, en el Alt Empodrà, o los más de 100 litros en Molló, en el Ripollés. Los registros apuntan a que la mayoría de estas acumulaciones cayeron entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, coincidiendo con la activación de los avisos más severos por acumulación y por intensidad de lluvias. En las últimas horas, según reportan varias estaciones, también se han registrado descargas de casi 50 litros por metro cuadrado en municipios como Santa Coloma de Farners, en La Selva, y en Tivissa, en la Ribera d'Ebre.

En ciudades como Barcelona, la lluvia no ha dejado acumulaciones especialmente elevadas en comparación con otros puntos de la geografía catalana pero, aún así, en las últimas horas se han registrado varios chapuzones especialmente intensos. En estaciones como el Raval o Zona Universitària, por ejemplo, se han observado acumulaciones hasta 20 litros por metro cuadrado durante la tarde y noche del jueves y, después, descargas de unos 20 litros por metro cuadrado más durante la mañana del viernes. En el Observatori Fabra ayer se llegó a los 20 y hoy se han rozado los 25 litros en tan solo unas horas. Todo ello, acompañado de rachas de viento de entre 50 y 60 km/h, un cielo totalmente encapotado y una atmósfera de mal tiempo generalizado en toda la ciudad condal.

Avisos por el aumento de caudal de varios ríos

El temporal ha sido especialmente intenso en las comarcas de Girona, donde entre ayer jueves y hoy viernes había activados avisos por intensidad y, sobre todo, acumulación de lluvias. En estas zonas se han registrado lluvias de carácter torrencial que han aumentado drásticamente el caudal de varios ríos y que, en algunos casos, han obligado a emitir avisos de peligro. Destacan, sobre todo, el caso del río Ter a la altura de Sant Joan de les Abadesses y el río Ges a su paso por Torelló, que han registrado caudales por encima de los 70.7 m3/s y han llegado a superar el umbral de peligro. Ante esta situació, tanto Protecció Civil como l'Agència Catalana de l'Aigua han pedido a la población extremar precauciones y no acercarse ni a los ríos ni a zonas potencialmente inundables ante eventuales riesgos de desbordamiento.

EPC / Sami Saborit

Entre el jueves y el viernes, el temporal ha causado al menos 172 llamadas al número de emergencias 112 de Catalunya y la intervención del cuerpo de bomberos de la Generalitat. Según recogen los primeros balances, la mayoría de actuaciones han sido por árboles caídos, inundaciones de pequeño calado o derrumbes causados por el mal tiempo. El Servei de Trànsit, por su parte, afirma que las lluvias han obligado a cortar varias carreteras por inundaciones en las calzadas como, por ejemplo, la GIV-6226 en Garrigàs y la GI-552 en Riells y Viabrea. También se informa que "debido a desprendimientos" se ha tenido que cerrar un carril y habilitar un paso alternativo a la N-260 en Riudaura y en la GI-543 entre Espinelves y Arbúcies. Por el momento, no se han detectado afectaciones de mayor calado.

Un fin de semana de mal tiempo

Todo apunta a que tras un jueves y un viernes relativamente convulsos, la borrasca Regina empezará a disiparse en los próximos días. Aun así, según apuntan los modelos, la inestabilidad atmosférica seguirá siendo protagonista y dará lugar a un fin de semana de lluvias y mal tiempo en toda Catalunya. Meteocat informa de que tanto sábado como domingo se esperan cielos nublados y precipitaciones dispersas en todo el territorio. Los avisos por temporal marítimo, activados desde el miércoles, se alargarán como mínimo hasta el sábado a mediodía ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros de altura. En ciudades como Barcelona, se reporta que el episodio está arrastrando mucha arena de las playas y está reduciendo de forma considerable la extensión de estas superficies.