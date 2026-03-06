Anatomía del bulo de la "excursión escolar en Sevilla que enseñaba el Ramadán": "Aluciné, no tenía nada que ver con eso"

El vídeo muestra a un grupo de niños en la plaza del Triunfo, detrás de la Catedral de Sevilla, guiados por un actor que representa a Al-Mutamid. Al último rey abadí de Sevilla se le escucha decir: "Venid por aquí, todo el mundo detrás mía". Al que graba la escena se le oye comentar entonces: "De verdad, eh, voy a vomitar. Ay, no puedo".

Las imágenes se viralizan rápidamente. A las 11.16 de la mañana de este 4 de marzo, Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, lo sube a su perfil. "Excursión escolar en Sevilla para enseñar a los niños el Ramadán. La prueba de cómo avanza la islamización en nuestras aulas, alejando a nuestros hijos de sus raíces".

Lo sube poco después una cuenta llamada Bipartidismo Stream. "El PP de Moreno Bonilla ya permite excursiones escolares en Sevilla para que los niños "aprendan sobre el Ramadán". Es solo un ejemplo más de cómo avanza la islamización en nuestras aulas. PP y PSOE quieren arrancarnos nuestras raíces", escribe. Vox lo comparte en su perfil nacional.

Al poco tiempo se conoce que es mentira. El propio actor disfrazado de Al-Mutamid contesta a través de un vídeo en Twitter. La excursión versa sobre la historia teatralizada de Sevilla. Por eso sale el rey abadí, como podría haber salido Doña Inés, por ejemplo. "Esto que te da asquito se llama cultura de tu país. Soy el actor que sale en ese video y, aparte de que no se puede sacar a menores sin su consentimento, ahi te va la contestación. Y Vox, un poquito de por favor, que no hay nadie al volante, macho".

Ni Gavira ni Vox han retirado lo compartido a la hora de publicación de esta noticia. Jorge Luque, en su vídeo, insistía en que "estábamos educando a los niños de los coles, todo lo contrario que adoctrinar en el Islam oel Ramadán". "Es muy fácil cultivar el odio con un vídeo tan pequeño y sin mirar más allá", apunta Luque, que asegura que si la persona que grabó el vídeo se hubiera esperado cinco minutos habría visto a una novicia o al barbero de Sevilla.

Luque coge el teléfono en la tarde de este jueves a El Correo de Andalucía y reconoce que no le ha sorprendido la viralidad del bulo. "Lo que me sorprende es que llegue a ciertos sitios y lugares donde debería de haber un control y que no lo haya", apunta.

"No solo la cuenta de Vox, sino medios y demás. Hablo en general. Páginas que tienen bastantes seguidores y ver que te ponen sin contrastar...", explica Luque. La persona que subió el post contestado por el artista ha borrado el vídeo. Cree que lo grabó porque tiene "miedo a la reconquista islámica" y no lo culpa: "Cuando uno tiene miedo, el miedo es una semilla que crece sola". "Yo no lo vería como rascismo, sino como miedo del chaval a que le quiten lo suyo", apunta Luque.

Todo ha ocurrido de casualidad: le tocó hacer ese personaje a esa hora en ese lugar y coincidió con esa persona. "Yo pienso que en su cabeza habrá unido ramadán, que yo ni sabía que era ramadán, ni lo nombré, con el personaje", dice Luque. "Se cuenta la historia de amor del rey Al-Mutamid con Rumaykiya, un rey erudito, con una historia muy bonita de nuestra ciudad".

Luque tiene una cosa clara: "Yo lo que no quiero es que haya más odio. El problema es el miedo que hay a todo. Yo creo que el chaval no lo haría para desperdigar odio, aunque haya ocurrido". Apunta que contestó porque "estaba alucinando" y para "ponerle cara al actor": "Que se sepa que nada tenía que ver con lo que se decía".

Un actor con más de 10 años

Jorge Luque es un actor sevillano con más de diez años de ejercicio de la profesión. Ha trabajado para casi todas las empresas que hacen rutas teatralizadas de Sevilla, reconoce. Esta vez le tocó hacer de Al-Mutamid, pero hace todo tipo de papeles. Por ejemplo, el de Don Juan Tenorio.

No es la primera polémica en redes, aunque ninguna como esta. "He tenido otros temas, pero con personajes que yo hacía, que me gustaba hacer. Eso era como creador de contenido", explica.

Explica que por esa razón no le sorprende "cómo va el tema de los bulos". Al principio "alucinaba", pero ahora ya no. Ahora muestra su sorpresa porque "siempre me imaginaba que los bulos pueden correr entre la gente, pero que llegue a medios, a personalidades políticas, eso sí me sorprende. Bulos hay constantemente".

"Estábamos educando"

Luque insiste en que estaban "educando" a los niños. La empresa para la que trabajaba en ese momento es Entre Leyendas, que se dedica al turismo y hace, entre otras, rutas teatralizadas. Solo en Sevilla cuenta con 11 funciones similares a la que estaban haciendo en el momento en que se grabó el vídeo. "Tenemos rutas cofrades incluso", apunta.

Además, explica que la del rey Al-Mutamid no es "solo islámica". "Es una ruta de leyenda sevillana, está doña Inés...". En su propio caso, hace todo tipo de papeles: Desde Cortadillo y Rinconete, a Don Juan Tenorio, Magallanes, Colón..."

Esta compañía nació en diciembre de 2002 en Sevilla. En su página web explican que sus actuaciones son "espectáculos formativos y entretenidos en el que la cultura y la diversión no están reñidas. Cada año creamos diferentes rutas teatralizadas, visitas guiadas, rutas culturales, realizamos todo tipo de animaciones históricas, espectáculos teatrales para todos los públicos y gymkhanas temáticas". Actualmente ofrecen estas rutas en Cádiz, Málaga, Granada, además de Sevilla.

Luque defiende defiende el trabajo de Entre Leyendas: "Ponemos en valor todas las civilizaciones, que por eso somos tan ricos en esta tierra tan preciosa".