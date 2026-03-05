Los investigados por la trama del vertedero de Seva optan por no declarar ante la jueza

Este jueves han comenzado a declarar en los juzgados de Vic los investigados por presuntos delitos ambientales graves e irregularidades en la gestión de residuos de un vertedero de Seva (Osona). Estaba previsto que la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Vic tomara declaración a siete de las 14 personas incluidas por la Guardia Civil en su informe final de investigación, que concluye que presuntamente se han vertido toneladas de residuos no autorizados con la supuesta intención de maximizar beneficios, como EL PERIÓDICO avanzó. Entre los imputados llamados a declarar, figura Josep Maria Tost, exdirector de la Agència de Residus de Catalunya, y Josep Palmarola, exalcalde de Seva.

Según ha podido saber la ACN, finalmente solo ha declarado un trabajador de la empresa explotadora a preguntas de su letrado, mientras que el resto se ha acogido al derecho a no declarar. Durante la vista no se ha concretado el presunto delito o delitos de los que se acusa a los investigados, aunque la causa abierta es por un delito medioambiental. Los investigados que han optado por el silencio lo han hecho sin perjuicio de declarar más adelante. Se da el caso de que los abogados aún no han podido acceder a ciertos contenidos de la causa, como los más de 2.000 gigabytes de escuchas registradas por la policía. Está previsto que el juez tome declaración al resto de los investigados el próximo 26 de marzo.

Denuncia de los vecinos

La Guardia Civil inició la investigación en 2019 a raíz de la denuncia de una comunidad de vecinos que alertaba de vertidos contaminantes, malos olores y materiales que no eran solo escombros, suponiendo una amenaza para el medio ambiente. Se trata del vertedero de Fitó, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) realizó un registro el 23 de octubre de 2024, así como en las instalaciones de la empresa gestora. La operación culminó con la intervención de más de un centenar de cajas de documentación relevante que se sumaron a las escuchas telefónicas.

La investigación policial destapó "graves delitos ambientales" y conllevó la detención del administrador de la empresa gestora. La lista de investigados incluye a una quincena de personas, entre ellas dos exalcaldes de Seva, técnicos, socios y trabajadores. Los delitos que se investigan abarcan presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la hacienda pública y sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, así como supuestos ilícitos por falsedad documental, prevaricación y organización criminal.

Traslado indebido

En cuanto a Tost, se le investiga por autorizar un posible traslado irregular de residuos entre dos vertederos (Pinós y Fitó) situados en Seva. En la causa también figura la empresa mixta —de la cual el Ayuntamiento de Seva posee el 20%— como persona jurídica.

En enero de 2020, tras el temporal 'Gloria', se produjeron filtraciones de materiales acumulados en Fitó. Varios trabajadores sufrieron mareos durante unas tareas en la zona, hechos que motivaron la actuación del Seprona, que detectó residuos contaminantes en una riera de la zona.

La comunidad de vecinos denunciante se ha personado en la causa como acusación particular, integrando también la Plataforma Stop Pedreres Osona Sud. Una vez tomadas las declaraciones, el juzgado de instrucción deberá valorar si existen indicios de delito para abrir un juicio oral.