USTEC entrega 50.000 firmas al Parlament y mantiene la presión en la negociación educativa

El sindicato mayoritario de la enseñanza pública catalana, USTEC·STEs, ha entregado 50.000 firmas de docentes y personal educativo al presidente del Parlament, Josep Rull, para reclamar mejoras laborales y reforzar la presión política en plena negociación con el Departamento de Educación.

La entrega se ha llevado a cabo este jueves, aunque el sindicato inició la campaña de recogida de firmas el curso pasado para reclamar la "dignificación de la profesión docente". La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha explicado que las firmas "expresan la necesidad de mejoras laborales, de recuperar poder adquisitivo y de disponer de los recursos necesarios para una escuela inclusiva".

Según el sindicato, las 50.000 firmas recogidas representan más del 58% del profesorado que trabaja para el Departamento de Educación, lo que consideran un "respaldo mayoritario" a sus reivindicaciones. La iniciativa se ha registrado en el Parlament para que pueda debatirse en la Comisión de Peticiones.

El coordinador de acción sindical de USTEC, Andreu Mumbrú, ha señalado tras la reunión con Rull que el presidente del Parlament se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones a los grupos parlamentarios.

Los dirigentes sindicales han recordado que las negociaciones con el Departamento de Educación continúan abiertas tras varios meses de reuniones. Aunque han admitido avances en cuestiones como la reducción de burocracia o la estabilización de plantillas, también han advertido de que siguen existiendo "grandes diferencias en aspectos clave".

Conflicto abierto en negociación

USTEC ha indicado que la próxima mesa de negociación está prevista para el lunes y que el sindicato espera conocer entonces una nueva propuesta del departamento, especialmente en materia salarial. "Estamos a la expectativa", ha señalado Segura, quien ha reiterado que la última oferta de aumento salarial presentada es "insuficiente".

El sindicato ha advertido que, si no se producen "avances significativos" en la negociación, mantendrá la convocatoria de movilizaciones y huelga educativa general previstas entre el 16 y el 20 de marzo.

Con la presentación de las 50.000 firmas, USTEC pretende situar el debate sobre las condiciones laborales del profesorado y la financiación educativa "en el centro de las negociaciones políticas y presupuestarias" en Cataluña. EFE