Los trenes Avant que unen Lleida, Tarragona y Barcelona contarán con 1.100 plazas diarias más

El próximo lunes 9 de marzo, en el marco del plan de mejora de los servicios Avant, Renfe incrementará en 1.134 las plazas diarias, de lunes a viernes, en el servicio entre Lleida, Tarragona y Barcelona. Este aumento, que representa un 50% más de la oferta total, será posible gracias a la incorporación de trenes de gran capacidad. Son los de la Serie 106 (Alta Velocidad de Gran Capacidad) con un total de 581 plazas en cada trayecto, que según la compañía, incorporan mejoras sustanciales en accesibilidad y optimización energética frente al material de la Serie 120 con el que se presta el servicio actualmente. Los usuarios de los trenes Avant en este corredor habían reiterado la demanda de más frecuencias por la falta de oferta actual.

Refuerzo en cuatro circulaciones

Actualmente, Renfe opera ocho frecuencias diarias entre Lleida, Tarragona y Barcelona. El incremento de la oferta se ha establecido en las siguientes circulaciones: a las 7:05 horas de Lleida a Barcelona con 105 plazas más por circulación; a las 19:23 horas de Lleida a Barcelona con 343 plazas más por circulación; a las 18:05 horas de Barcelona a Lleida con 343 plazas más por circulación; y a las 21:30 horas de Barcelona a Lleida con 343 plazas más por circulación. El refuerzo se concentra en algunos de los servicios con mayor demanda del corredor.

Según Renfe, el establecimiento de este refuerzo de oferta se ha determinado mediante un estudio de movilidad en el corredor, disponiendo el incremento de la oferta en algunas de las circulaciones más solicitadas del mismo y con el objetivo de atender la movilidad recurrente. La compañía añade que estas actuaciones se enmarcan en un plan estratégico de adaptación de la oferta de los servicios Avant a la demanda y que ya prevé diversas actuaciones implantadas, como los servicios de altas prestaciones de Extremadura o la mejora de la oferta de plazas en los servicios Avant de Puertollano, Valladolid y Segòvia. Las actuaciones forman parte de una estrategia de adaptación de la oferta a la demanda.