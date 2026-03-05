Turnos nocturnos y cambios de horarios hacen que el 60% de las enfermeras se planteen dejarlo por no poder conciliar

La conciliación familiar y laboral es complicada en la mayoría de los trabajos, pero si el puesto requiere, sí o sí, de presencialidad, se trabajan los fines de semana, por las noches y con cuadrantes que se planifican con poco tiempo y cambian, de forma imprevista en muchas ocasiones, la situación se complica mucho más. Es lo que transmite una macroencuesta realizada por el principal sindicato de enfermería, SATSE, con el fin de conocer los obstáculos y las principales barreras a la conciliación en la profesión y que ha sido presentada este jueves, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El sondeo, realizado con 11.481 entrevistas a profesionales de la enfermería y la fisioterapia, indica que más del 60% están insatisfechos con las posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar y un porcentaje similar que el problema les afecta tanto a su salud mental como física. Asimismo, la mitad (un 51,7%) apunta que incide en sus relaciones familiares y personales y, el 47,15%, a su rendimiento laboral, hasta el punto de que seis de cada diez confiesan que se han planteado, incluso, abandonar la profesión por este motivo, un dato que SATSE considera "muy preocupante".

La encuesta indaga cuáles son las condiciones laborales que más dificultan la conciliación y el 81,6% apunta a la falta de personal, dado que la enfermería es una de las profesiones con más escasez. España es el sexto país europeo con menor número de profesionales. El Consejo de Enfermería calcula que harían falta incorporar cerca de 123.000 para igualar la media europea, teniendo en cuenta la ratio de profesionales por habitantes. Por ello, el SATSE ha impulsado una ley destinada a corregir el déficit histórico, que está en fase de enmiendas en el Congreso.

En este contexto, también hay otras causas que, según las enfermeras -normalmente se autodenominan en femenino porque son mayoría en el sector- y los fisioterapeutas, afectan a la conciliación. Un 69,54% apunta a los cambios de turnos imprevistos; un 60,48%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 57,87%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo (el 20% lo recibe con menos de una semana de antelación) y el 55,48%, a trabajar por las noches.

Los cuidados

Todo ello tiene consecuencias, según los sanitarios encuestados, tanto en su desarrollo profesional como en su vida personal. Así, el 61,4% dice que afecta a su trayectoria laboral, en concreto el 47% porque renuncia a oportunidades de formación, el 23,5% a oportunidades laborales y el 14,4% a oportunidades de promoción. En cuanto a su vida personal, el 80% indica que necesitan de personas que les ayudan al cuidado de sus hijos, padres o dependientes y casi el 25% han necesitado de servicios formales de cuidado, como guarderías, residencias o contratar a alguien.

Además, casi el 40% han tenido que pedir reducción de jornada, el 19,2% una excedencia y el 30,5% una adaptación del puesto de trabajo para poder conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo entre las mujeres, con la consiguiente merma retributiva.

Otro de los problemas que detecta la encuesta es la falta de respeto a la desconexión digital: el 42% del personal encuestado recibe comunicaciones personales de forma frecuente o muy frecuentemente fuera de su horario laboral, incluyendo días de descanso y vacaciones.

La valoración

A la luz de estos datos, la secretaria de la Comisión de Igualdad del sindicato, Carmen Guerrero, ha concluido que existe una "falta de respeto absoluto por la conciliación" en la profesión. A su juicio, "hay problemas relacionados con la atención 24 horas al día, los 365 días del año, pero otros, como la falta de planificación en los turnos o los cambios están relacionados con la falta de previsión y la falta de personal estructural en el sistema sanitario".

“El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas. Es un grave problema que nos afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados que prestamos a todas las personas”, ha apuntado, a su vez, Paloma Repila, adjunta a la Secretaría General de Acción Sindical.