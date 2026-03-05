La portada de EL PERIÓDICO del 6 de marzo de 2026

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
- Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
- La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
- La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
- Aena derriba párkings y crea un espacio natural para desbloquear ante Europa la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat
- Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
- Sant Joan de Déu implanta el marcapasos más pequeño del mundo en una bebé prematura de 2 kilos a las pocas horas de nacer